Якщо влада таки введе в грудні жорсткий карантин, який може затягнутися і на час новорічних свят, навчальні заклади працюватимуть у звичайному режимі. Тож, школи і садочки під час локдауну закривати не будуть.

Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, народний депутат від "Слуги народу" Роман Грищук виданню "Телеграф".

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За його словами, школи та дошкільні навчальні заклади працюватимуть навіть під час жорсткого карантину. "Їх робота буде відбуватися в звичному режимі з плановими канікулами", – додав він.

Роман Грищук наголосив, що Міністерство оосвіти і науки рекомендує школам та садочкам йти на карантин, якщо в групі або класі є випадки зараження COVID-19.

Додамо, що раніше МОН рекомендувало школам провести зимові канікули з 25 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року включно.

На запитання, як локдаун вплине на навчання студентів, народний депутат нагадав, що виші України ще раніше перейшли на дистанційний режим роботи.

Що відомо про ймовірний локдаун в Україні? 24канал розповідав, що якщо в Україні різко зростатиме кількість заражень коронавірусом за добу, то уряд може ввести локдаун з 20 грудня 2020 року. Якщо ж ситуація буде більш-менш стабільною, то жорсткий карантин запровадять після Нового року.

Більше про ймовірний локдаун в Україні, коли і за яких умов його можуть ввести – за посиланням.