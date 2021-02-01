Чи закриватимуть 10 – 11 класи в Україні та що відомо про ідею профільної школи

В Україні поширився міф, що після 9 класу учні не зможуть продовжувати навчання в 10-11 класах та будуть змушені йти до ліцеїв. Проте в Міносвіти цей фейк спростували та наголосили, що школярі можуть самі вирішувати, чи хочуть вони навчатися в старших класах.

Джерело: УП. Життя

Чому поширили такий фейк

Деякі батьки отримали в шкільних чатах інформацію, що з вересня 2021 року в школах не буде 10-11 класу. Мовляв, це через запровадження старшої профільної освіти.

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Також наголошували, що такі ліцей з профільною освітою будуть лише в містах з населенням понад 50 тисяч осіб, а в менших населених пунктах її не буде.

Цей міф спростували в Раді, де наголосили, що:

повна загальна середня освіта в Україні обов’язкова, безкоштовна і гарантується Конституцією.

це фейк – що в селах і селищах більше не буде старших класів.

реформа старшої профільної школи має відбуватися в інтересах дитини, а не примусово.

Міністр освіти Сергій Шкарлет підтвердив слова депутатів та сказав, що кожна дитина, яка хоче продовжити навчання в 10 – 11 класах, буде там навчатися.

Всі випускники 9 класів зможуть здобути повну загальну середню освіту, тобто закінчити 10 і 11 класи. Процеси переформатування мережі закладів освіти, які здійснюють органи місцевого самоврядування в межах реформи децентралізації, не призведуть до масового закриття шкіл,

– додав Шкарлет.

За його словами, триває реформа шкільної освіти, яка передбачає кілька етапів. "Якісна освіта не повинна залежати від того, чи школа розташована у великому місті чи маленькому селі. Вирішити цю проблему плануємо до 2027 року, коли в освіті зникне будь-яка дискримінація якості за низкою фінансових, регіональних чи інших подібних факторів". – наголосили в МОН.

Шкарлет запевняє, що низку трансформацій планують завершити до 2027 року, після чого старша школа (тобто 10, 11, 12 клас) стане профільною і трирічною. Така система почне діяти з 1 вересня 2027 року. А рішення про створення мережі ліцеїв, у яких буде старша школа, прийматимуть обласні або міські ради.

Що відомо про ідею старшою профільної школи

Чим має відрізнятися профільне навчання в старшій школі від нинішнього? Зараз діти в 10-11 класі вивчають понад 20 різних предметів, не маючи змоги зосередитись на тому, що їм справді цікаво і потрібно для майбутнього.

Тобто вивчаючи обов’язкову програму в школі, учні після уроків вимушені або самостійно опановувати те, що їм потрібно, або звертатися до репетиторів.

Але ідея профільного навчання полягає в тому, щоб в самій старшій школі були створені умови для задоволення освітніх потреб учнів, відповідно до їхніх нахилів, здібностей, орієнтації на майбутню професію.



Учні зможуть обирати, де навчатися / Фото vseosvita

Трирічна старша профільна школа (10-12 класи), згідно реформи "Нова українська школа", має з’явитися до 2027 року.

Вона спроектована для того, аби дати старшим школярам можливість вибору після закінчення 9 класу – продовжити навчання в академічному ліцеї за певним обраним профілем (з можливістю обирати предмети) або піти до професійного ліцею і до моменту випуску зі школи отримати першу професію.

Для цього потрібно підготувати відповідні заклади освіти, тобто трансформувати шкільну мережу – створити такі академічні та професійні ліцеї. Але це вимагає коштів і часу.

Тому, щоб запровадити старшу профільну школу до 2027 року, необхідно починати вже зараз. Але до вересня 2021 року ніхто не зобов’язує перетворити школи в ліцей. Закон дає час засновникам шкіл до 2024 року.

Чи можливо це зробити в кожній школі? Ймовірно, ні. Бо в більшості шкіл панує так званий загальний профіль – понад 20 предметів, які жодна дитина не може опанувати на високому рівні.

Але щоб дитина могла обрати профіль навчання, влада має цю можливість вибору створити. Саме тому закон про повну загальну середню освіту передбачає, що профільний ліцей має мати щонайменше 4 класи на паралелі, щоб вибір профілю був реальним.

Коли з'являться профільні школи

Поява першого 10 класу, який вже вчитиметься згідно реформи НУШ, передбачене в законодавстві лише з 2027 року. Але щоб це було справжнє профільне навчання в обладнаних школах, з фаховими вчителями та підготовленими програмами – починати підготовку потрібно вже зараз.

Зверніть увагу Шкарлет спростував фейк, що навчання в 10 – 11 класах у 2021 році можуть продовжити не всі учні

Чи будуть профільні школи створюватися лише в містах? Існує ще один міф, що нове освітнє законодавство передбачає профільні ліцеї можуть створюватися лише в громадах чи містах з населенням понад 50 тисяч мешканців.

Але згідно з законом, розвиток мережі комунальних ліцеїв планують та забезпечують обласні та міські ради. Тобто в громадах менше 50 тисяч людей профільний ліцей може бути, але створити його має обласна рада.

Що робить МОН для профільної освіти? Наразі В Міністерстві освіти "проштовхують" лише ідею 12-річної школи. Але експерти запевняють, що без створення повноцінної профільної старшої школи збільшення терміну навчання до 12 років не матиме жодного сенсу.

Для цього МОН має комунікувати з громадами, педагогами, учнями і батьками, чесно розповідаючи про плани і наміри, надаючи раціональну фінансову підтримку з держбюджету.