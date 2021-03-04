Карантин для учнів, рейтинг вишів та шкіл України, деталі щодо ЗНО – підсумки тижня в освіті

Джерело:24 канал
Редакція 24 каналу підготувала головні новини в освіті цього тижня – з 1 по 5 березня. Зокрема, читайте у матеріалі про закриття шкіл на карантин, а також перегляньте рейтинг університетів та шкіл України.
Більшість території України перебуває у жовтій зоні, проте школи в деяких областях вже закрили на карантин.
Важливо У МОН прокоментували навантаження учнів у типовій освітній програмі для 5 – 9 класів
В яких областях України учні навчаються дистанційно:
Через запровадження в Івано-Франківську червоної зони епідемічної небезпеки там повністю закрили дитячі садочки.
Натомість школи з 1 березня повністю перейшли на дистанційне навчання. Наразі невідомо, до якої дати діти навчатимуться онлайн.
У Житомирі всі садочки працюватимуть і учні 1 – 4 класів навчатимуться за очною формою навчання. Водночас учні інших класів навчатимуться дистанційно.
Але через різке збільшення кількості хворих на COVID-19, у деяких громадах області повністю закрили і дитсадки, і початкову школу. Йдеться про заклади освіти в Бердичеві та Чуднівській, Новоград-Волинській і Ємільчинській громадах. Школярі там на "дистанційнці" або весняних канікулах.
У Чернівцях теж закрили деякі садочки та школи. Так, із 383 закладів дошкільної освіти там працюють 268 садочків, які відвідують понад 12 тисяч дітей. Натомість в області учні ходять до шкіл – там очно працюють 395 шкіл, а дистанційно навчають дітей 388 закладів освіти. Ще 7 шкіл – на канікулах.
У Вінницькій області для всіх учнів шкіл, включно з 1 – 4 класами запровадили дистанційну форму навчання з 2 березня.
На Закарпатті з 2 по 15 березня призупинили освітній процес у школах та садочках Хустської громади. Також на дистанційне навчання з 1 по 5 березня перевели всіх учнів шкіл Великобичківської громади у Закарпатській області. Дитячі садочки там також тимчасово припинили роботу.
Дистанційно навчаються і учні шкіл Тячівської громади – з 24 лютого по 9 березня. Натомість в ужгородських школах вже почалися весняні канікули – з 1 по 7 березня. Прийняти таке рішення школам рекомендували члени міської комісії ТЕБ та НС.
У яких випадках можуть закривати школи? Учням заборонено відвідувати школи, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% дітей та працівників або якщо в місті червона зона карантину.
Як вчителів будуть вакцинувати від коронавірусу? Директори та вчителі не можуть записатися на вакцинацію від коронавірусу через портал "Дія". Адже вони належать до тієї категорії людей, яких будуть вакцинувати мобільні бригади прямо в школах.
До слова, раніше МОН запевняло, з початку навчального року на COVID-19 в Україні захворіли майже 25 тисяч учителів. Проте за даними освітян, чисельність вчителів, які хворіли на коронавірус, за останні 2,5 місяці збільшилась у 4 – 5 разів, а кількість смертей вчителів від COVID-19 перетнула позначку 1500 випадків.
Державне бюро розслідувань викликало на допит 4 нардепів від "Голосу" Ярослава Железняка, Інну Совсун, Ольгу Стефанишин та Наталію Піпу. Все тому, що вони є свідками у справі про ймовірне кнопкодавство під час за призначення Шкарлета.
У листі ДБР зазначено, що відомство проводить розслідування за статтею "зловживання владою або службовим становищем" на підставі заяви депутатки Інни Совсун.
До того ж, фракція "Голос" вже зібрала 46 підписів нардепів для звернення до Конституційного Суду щодо призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки. Зробити це планують 5 березня. Вони будуть просити визнати це призначення неконституційним.
Які партії підписали ініціативу:
До рейтингу кращих університетів світу 2021 року, яке уклало агентство QS Quacquarelli Symonds, увійшли 1452 виші. До цього списку потрапили і чотири популярні виші з України.
Які університети України потрапили у рейтинг:
Додамо, що Міністерство освіти і науки планує запустити у 2021 році електронну систему моніторингу працевлаштування випускників вишів. Цей показник необхідний для вдосконалення формули розподілу фінансування університетів та схвалення подальших рішень.
Шкарлет запевняє, що наразі всі проєкти наказу МОН та постанови Пенсійного фонду вже підготовлені.
В Україні склали рейтинг найкращих шкіл. Цікаво, що до нього не потрапила жодна сільська школа, а кращі школи розташовані саме в обласних центрах.
20 найкращих шкіл України: рейтинг
Зазвичай свято останнього дзвоника традиційно проводять в кінці останнього весняного місяця, тобто, у 2021 році його організацію здебільшого планують на 28 травня. Однак на цю ж дату призначено ЗНО з математики.
Тому Департамент освіти та науки КМДА просить Міносвіти про перенесення тестування з математики з 28 на 27 травня.
Але, на думку освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, це порушує права учнів, адже забирає в них один день на відпочинок чи підготовку до ЗНО. За його словами, останній дзвоник можна провести у суботу, 29 травня.
Серед освітян тривають дискусії щодо того, чи потрібно переносити ЗНО з математики для того, щоб раніше провести останній дзвоник. Деякі вчителі вважають, що останній дзвоник треба провести в п’ятницю, а діти можуть скласти ЗНО в четвер, адже один день підготовки нічого не вирішує.
Зазначимо, що директорка школи № 179 у Києві Ірина Чернілевська запропонувала чотири сценарії розв’язання проблеми:
Додамо, що 5 березня завершується реєстрація на ЗНО-2021. Станом на 3 березня для участі в ЗНО та ДПА зареєстровано понад 260 тисяч осіб.
Які предмети обирають для ЗНО найчастіше:
Додамо, що основна сесія ЗНО цього року стартує 21 травня (перше тестування з хімії) й триватиме до 15 червня (останнє ЗНО – з географії).
Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО
Які університети та спеціальності обирають абітурієнти з окупованих територій? Вступники із Донбасу хочуть здобувати в Україні медичну та юридичну освіту. Натомість випускники з окупованого Криму вступають на менеджмент та ІТ-спеціальності. Які університети обирають вступники з окупованих територій
Лідерами за кількістю абітурієнтів з окупованого Криму є такі виші:
А найбільш популярними за кількістю вступників з Донбасу є такі виші:
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