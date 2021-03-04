Редакція 24 каналу підготувала головні новини в освіті цього тижня – з 1 по 5 березня. Зокрема, читайте у матеріалі про закриття шкіл на карантин, а також перегляньте рейтинг університетів та шкіл України.

Школи закриваються на карантин

Більшість території України перебуває у жовтій зоні, проте школи в деяких областях вже закрили на карантин.

Важливо У МОН прокоментували навантаження учнів у типовій освітній програмі для 5 – 9 класів

В яких областях України учні навчаються дистанційно:

Івано-Франківськ

Через запровадження в Івано-Франківську червоної зони епідемічної небезпеки там повністю закрили дитячі садочки.

Натомість школи з 1 березня повністю перейшли на дистанційне навчання. Наразі невідомо, до якої дати діти навчатимуться онлайн.

Житомир

У Житомирі всі садочки працюватимуть і учні 1 – 4 класів навчатимуться за очною формою навчання. Водночас учні інших класів навчатимуться дистанційно.

Але через різке збільшення кількості хворих на COVID-19, у деяких громадах області повністю закрили і дитсадки, і початкову школу. Йдеться про заклади освіти в Бердичеві та Чуднівській, Новоград-Волинській і Ємільчинській громадах. Школярі там на "дистанційнці" або весняних канікулах.

Чернівці

У Чернівцях теж закрили деякі садочки та школи. Так, із 383 закладів дошкільної освіти там працюють 268 садочків, які відвідують понад 12 тисяч дітей. Натомість в області учні ходять до шкіл – там очно працюють 395 шкіл, а дистанційно навчають дітей 388 закладів освіти. Ще 7 шкіл – на канікулах.

Вінниця

У Вінницькій області для всіх учнів шкіл, включно з 1 – 4 класами запровадили дистанційну форму навчання з 2 березня.

Закарпаття

На Закарпатті з 2 по 15 березня призупинили освітній процес у школах та садочках Хустської громади. Також на дистанційне навчання з 1 по 5 березня перевели всіх учнів шкіл Великобичківської громади у Закарпатській області. Дитячі садочки там також тимчасово припинили роботу.

Дистанційно навчаються і учні шкіл Тячівської громади – з 24 лютого по 9 березня. Натомість в ужгородських школах вже почалися весняні канікули – з 1 по 7 березня. Прийняти таке рішення школам рекомендували члени міської комісії ТЕБ та НС.

У яких випадках можуть закривати школи? Учням заборонено відвідувати школи, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% дітей та працівників або якщо в місті червона зона карантину.

Як вчителів будуть вакцинувати від коронавірусу? Директори та вчителі не можуть записатися на вакцинацію від коронавірусу через портал "Дія". Адже вони належать до тієї категорії людей, яких будуть вакцинувати мобільні бригади прямо в школах.

До слова, раніше МОН запевняло, з початку навчального року на COVID-19 в Україні захворіли майже 25 тисяч учителів. Проте за даними освітян, чисельність вчителів, які хворіли на коронавірус, за останні 2,5 місяці збільшилась у 4 – 5 разів, а кількість смертей вчителів від COVID-19 перетнула позначку 1500 випадків.

Справа ДБР щодо голосування в Раді за Шкарлета

Державне бюро розслідувань викликало на допит 4 нардепів від "Голосу" Ярослава Железняка, Інну Совсун, Ольгу Стефанишин та Наталію Піпу. Все тому, що вони є свідками у справі про ймовірне кнопкодавство під час за призначення Шкарлета.

У листі ДБР зазначено, що відомство проводить розслідування за статтею "зловживання владою або службовим становищем" на підставі заяви депутатки Інни Совсун.

До того ж, фракція "Голос" вже зібрала 46 підписів нардепів для звернення до Конституційного Суду щодо призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки. Зробити це планують 5 березня. Вони будуть просити визнати це призначення неконституційним.

Які партії підписали ініціативу:

"Голос" – 17 голосів,

"Європейська солідарність" – 25,

"Батьківщина" – 1,

позафракційні – 2,

"За майбутнє" – 1.

Що відомо про порушення у голосуванні за Шкарлета

25 червня уряд призначив ексректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

4 червня ексочільниця МОН Ганна Новосад звинуватила Шкарлета в плагіаті наукових робіт. Сам Шкарлет звинувачення відкидає. Натомість студенти по всій країні протестували проти призначення тимчасового очільника МОН.

А 17 грудня 2020 року Верховна Рада голосувала за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. Рішення підтримали мінімумом із необхідних голосів – 226.

Одразу після цього представники партії "Голос" заявили, що помітили порушення під час голосування – а саме, кнопкодавство. До прикладу, голос Суркіса за Шкарлета зарахували, хоча самого нардепа не було у Раді.

У січні 2021 року стало відомо, що Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження з цього приводу. Але лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що відео з фактом кнопкодавства зникло.

Рейтинг найкращих вишів та шкіл

Рейтинг вишів

До рейтингу кращих університетів світу 2021 року, яке уклало агентство QS Quacquarelli Symonds, увійшли 1452 виші. До цього списку потрапили і чотири популярні виші з України.

Які університети України потрапили у рейтинг:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (зокрема, спеціальності сучасні мови, лінгвістика, математика, фізика і астрономія, природничі науки, хімія, комп’ютерні науки та інформаційні систем. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (спеціальності – комп’ютерні науки та інформаційні системи, фізика і астрономія. Національний університет "Львівська політехніка" (інженерні спеціальності в області нафти і газу, комп’ютерні науки та інформаційні системи. КНТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (комп’ютерні науки та інформаційні системи).

Додамо, що Міністерство освіти і науки планує запустити у 2021 році електронну систему моніторингу працевлаштування випускників вишів. Цей показник необхідний для вдосконалення формули розподілу фінансування університетів та схвалення подальших рішень.

Шкарлет запевняє, що наразі всі проєкти наказу МОН та постанови Пенсійного фонду вже підготовлені.

Рейтинг шкіл

В Україні склали рейтинг найкращих шкіл. Цікаво, що до нього не потрапила жодна сільська школа, а кращі школи розташовані саме в обласних центрах.

20 найкращих шкіл України: рейтинг

Ліцей "Інтелект" у Києві Русанівський ліцей у Києві Ліцей-інтернат фізико-математичного профілю у Дніпрі Український фізико-математичний ліцей КНУ ім. Шевченка у Києві Фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. Франка у Львові Технічний ліцей НТУУ від КПІ у Києві Ліцей №171 "Лідер" у Києві Гімназія №178 у Києві Природничо-науковий ліцей №145 у Києві Ліцей при Житомирській політехніці у Житомирі Гімназія №12 у Дніпрі Ліцей “Наукова зміна” у Києві Українська гімназія №1 в Івано-Франківську Фізико-математичний ліцей №27 у Харкові Українсько-Американський ліцей у Дніпрі Фізико-математичний ліцей у Черкасах Український гуманітарний ліцей при КНУ ім. Шевченка у Києві Гімназія "Києва-Могилянський колегіум" у Києві Гімназія "Євшан" у Львові Ліцей №142 у Києві

Повний перелік 100 найкращих шкіл – дивіться за посиланням.

Деталі щодо ЗНО

Зазвичай свято останнього дзвоника традиційно проводять в кінці останнього весняного місяця, тобто, у 2021 році його організацію здебільшого планують на 28 травня. Однак на цю ж дату призначено ЗНО з математики.

Тому Департамент освіти та науки КМДА просить Міносвіти про перенесення тестування з математики з 28 на 27 травня.

Але, на думку освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, це порушує права учнів, адже забирає в них один день на відпочинок чи підготовку до ЗНО. За його словами, останній дзвоник можна провести у суботу, 29 травня.

Серед освітян тривають дискусії щодо того, чи потрібно переносити ЗНО з математики для того, щоб раніше провести останній дзвоник. Деякі вчителі вважають, що останній дзвоник треба провести в п’ятницю, а діти можуть скласти ЗНО в четвер, адже один день підготовки нічого не вирішує.

Зазначимо, що директорка школи № 179 у Києві Ірина Чернілевська запропонувала чотири сценарії розв’язання проблеми:

Сценарій №1. УЦОЯО визнає помилки й переробить увесь графік.

Сценарій №2. МОН видає наказ про додатковий робочий день, і останній дзвоник проведуть у суботу.

Сценарій №3. Свято проводиться 29 травня за "дякую". Тобто вчителі вийдуть у вихідний, але директор дасть "відгули".

Сценарій №4. МОН точково змінює дату ЗНО з математики з 28 на 27 травня.

Додамо, що 5 березня завершується реєстрація на ЗНО-2021. Станом на 3 березня для участі в ЗНО та ДПА зареєстровано понад 260 тисяч осіб.

Які предмети обирають для ЗНО найчастіше:

математика,

історія України,

українська мова і література,

географія,

англійська мова,

біологія,

українська мова.

Додамо, що основна сесія ЗНО цього року стартує 21 травня (перше тестування з хімії) й триватиме до 15 червня (останнє ЗНО – з географії).



Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО

Які університети та спеціальності обирають абітурієнти з окупованих територій? Вступники із Донбасу хочуть здобувати в Україні медичну та юридичну освіту. Натомість випускники з окупованого Криму вступають на менеджмент та ІТ-спеціальності. Які університети обирають вступники з окупованих територій

Лідерами за кількістю абітурієнтів з окупованого Криму є такі виші:

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського;

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

Національний університет "Львівська політехніка".

А найбільш популярними за кількістю вступників з Донбасу є такі виші:

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

Скандали в школах

Батьки обурені завданням для 4 класу про російську станцію "Восток"

В робочому зошиті до підручнику з предмету “Людина і світ” для 4 класу інформацію про Антарктиду подають через призму досягнень російських полярників. Так, в одному з домашніх завдань учням розповідають історію російської станції "Восток".

"Немає ні слів, ні коментарів. МОН не в курсі, що у нас є українська науково-дослідна станція імені Вернадського? Кого ви виховуєте? Громадян якої країни?", - написала мама учня.

У Чернігові помічник вихователя побив 17-річного ліцеїста

Минулого тижня вихованця Чернігівського ліцею з посиленою фізичною підготовкою побив помічник вихователя. Він вдарив кулаком 17-річного хлопця.

Через кілька днів неповнолітнього госпіталізували до лікарні та прооперували, видаливши пошкоджену селезінку. Деталі інциденту – читайте тут.