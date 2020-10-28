У Всесвітній організації охорони здоров’я запевняють, що закриття шкіл майже не сприяє боротьбі з COVID-19, тому заклади освіти треба залишати відкритими.

Про це повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге на своїй сторінці у твіттері.

До теми! У ВООЗ заявили, що школи під час пандемії варто закривати в останню чергу

За його словами, школи не треба закривати. "Під найбільшим впливом знаходяться діти, які опинилися у складних життєвих обставинах", – наголосив Клюге.

Він закликав особливо зважати на дітей та підлітків при ухвалені рішень під час пандемії коронавірусу.

.@WHO_Europe advisory grp on schooling/#COVID19:

School closures should be a measure of last resort

Children living in vulnerable circumstances carry greatest impact

Children/adolescents must be involved in decisions

guidance incoming amid #COVID19 surge pic.twitter.com/jAoB38520b — Hans Kluge (@hans_kluge) October 27, 2020

Раніше в ООН наголошували, що світ може зіштовхнувся з "катастрофою поколінь" через закриття шкіл під час пандемії COVID-19.

А за даними ЮНІСЕФ, щонайменше третина школярів в світі – це 463 мільйони дітей – не змогли отримати доступ до дистанційного навчання після закриття шкіл через COVID-19.

Нові дослідження показали, які стратегії можуть стати ключовими у поверненні дітей до шкіл:

збільшення тестування,

ефективне відстеження контактів людей з позитивним результатом на COVID-19,

ізоляція хворих.

Фахівці з Британії виявили, що школи можуть безпечно відкриватися за умови якісного відстеження контактів.

До слова, в Україні закликали, щоб школи, які потрапили до червоної зони, проводили навчання дистанційно. Проте остаточно все вирішують керівники шкіл. Так, заклади освіти у Черкасах та Івано-Франківську почали працювати з 28 жовтня, попри червону зону.