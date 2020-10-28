Школи варто залишити відкритими, бо їх закриття не сприяє боротьбі з коронавірусом, – ВООЗ
У Всесвітній організації охорони здоров’я запевняють, що закриття шкіл майже не сприяє боротьбі з COVID-19, тому заклади освіти треба залишати відкритими.
Про це повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге на своїй сторінці у твіттері.
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За його словами, школи не треба закривати. "Під найбільшим впливом знаходяться діти, які опинилися у складних життєвих обставинах", – наголосив Клюге.
Він закликав особливо зважати на дітей та підлітків при ухвалені рішень під час пандемії коронавірусу.
Раніше в ООН наголошували, що світ може зіштовхнувся з "катастрофою поколінь" через закриття шкіл під час пандемії COVID-19.
А за даними ЮНІСЕФ, щонайменше третина школярів в світі – це 463 мільйони дітей – не змогли отримати доступ до дистанційного навчання після закриття шкіл через COVID-19.
Нові дослідження показали, які стратегії можуть стати ключовими у поверненні дітей до шкіл:
- збільшення тестування,
- ефективне відстеження контактів людей з позитивним результатом на COVID-19,
- ізоляція хворих.
Фахівці з Британії виявили, що школи можуть безпечно відкриватися за умови якісного відстеження контактів.
До слова, в Україні закликали, щоб школи, які потрапили до червоної зони, проводили навчання дистанційно. Проте остаточно все вирішують керівники шкіл. Так, заклади освіти у Черкасах та Івано-Франківську почали працювати з 28 жовтня, попри червону зону.
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