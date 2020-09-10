Журналісти 24 каналу зібрали для читачів найцікавіші та найважливіші події в сфері української освіти, які відбулися цього тижня – з 7 по 11 вересня 2020 року.

Закриття шкіл через коронавірус

У Київській області вже 14 шкіл повністю або частково перейшли на дистанційне навчання через захворювання COVID-19 в учнів чи вчителів. Всього на дистанційному навчанні перебуває понад півтори тисячі дітей у області.

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Зокрема, у місті Васильків закрили на карантин школу №1 та №2, а також київський ліцей № 240 "Соціум".

Натомість у Львівській області три школи перейшли на дистанційне навчання через коронавірус:

навчальний заклад в місті Ходорів Жидачівського району;

ліцей у селі Козьова Сколівського району;

школу в селі Великосілки Кам’янка-Бузького району.

Також окремі класи у трьох школах Львова перевели на дистанційне навчання у зв'язку з хворими на COVID-19.

До того ж, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що наразі з понад 190 тисяч класів на карантин пішли 145 класів через виявлення COVID-19 в учнів.

Більше про те, які школи перейшли на самоізоляцію – читайте за посиланням.

До слова, попри заборону працювати у "червоній" зоні школи та садочки Тернополя продовжують навчання. Тому працівники поліції почали на керівників закладів складати протоколи про порушення карантину.

Також з 8 вересня Чортківська міська рада отримала листа від районного відділу поліції із вимогою закрити садочки. Заклади попередньо не працюватимуть до 21 вересня.

А міська влада Івано-Франківська прийняла рішення повернути дітей до шкіл і садочків, попри рішення центральної влади. Там учні з 14 вересня ходитимуть до закладів освіти.

Також в уряді пропонують внести зміни до закону "Про повну загальну середню освіту", щоб узаконити дистанційну форму навчання. Онлайн-навчання можна буде проводити при певних обставинах, які унеможливлюють відвідування закладів освіти.

Скандали в навчальних закладах

Викладачка принижувала студента

У Києві викладачка фізкультури з Коледжу інформаційних систем і технологій під час занять принижувала та кричала на 16-річного студента. Жінка вживала нецензурну лексику та навіть погрожувала хлопцю, який чемно намагався відповісти викладачці.

"Ти взагалі як, з мізками дружиш чи ні?.. Ти не встиг переступити поріг, а в тебе вже словниковий понос… Хлопці, не змушуйте мене застосовувати крайні заходи", – так з студентом говорила педагог. Відео можна подивитися тут.

Скандал з харчуванням у школах Києва

У школах Києва дітей годують спеціальними ланч-боксами, проте їх склад обурив багатьох батьків. Там доволі мало продуктів, і вони не надто корисні для малечі.

Так, киянка розповіла, що діти отримали на сніданок два шматочки сиру, маленьку булочка, яблуко, сливу, шматочок несвіжого банану і сік.



Натомість у МОН відповіли, що це вимушені дії на період, поки у країні діє карантин, насправді такі бокси – не заміна повноцінному харчуванню.

А згодом шкільні їдальні міста оприлюднили фото і відео, які показують, чим насправді годують учнів.

Учня зацькували через коронавірус, якого він не мав

У Полтаві учня 8-го класу зацькували через те, що він нібито має коронавірус, хоча насправді в дитини просто алергія на маски. Після цього в школі, за словами мами, почали налаштовувати дітей проти її сина. Завуч школи сказав, щоб усі відійшли від нього, через те, що він в зоні ризику.

І хоча в хлопчика навіть не було температури, директорка закладу наступного ранку не пустила його до школи. Вона сказала, що її нічого не цікавить, і щоб дитина йшла додому. Більше про це – читайте за посиланням.

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Навчання в умовах пандемії

Директора школи можуть посадити у в’язницю, якщо через порушення карантину. Зокрема, керівника закладу освіти може очікувати обмеження волі на термін до трьох років, якщо недотримання карантину призведе до смерті чи тяжких наслідків для учня.

Що робити батькам, якщо їх змушують купувати маски для дитини в школу?

Т.в.о. міністра МОН Сергій Шкарлет запевняє, що батьки не мають купувати дітям маски в школу, адже це мали закупити засновники закладів освіти. Він вважає, що якщо батьків змушують купувати маски дітям, то їм варто звертатися на гарячу лінію МОН.

Натомість освітній омбудсмен Сергій Горбачов запевнив, що все, що стосується приміщення, обладнання та вчителів – забезпечує засновник (місцева рада). Але те, що стосується персонального користування діти (портфель, олівці, ручки, маски), це мають купляти батьки.

Що робити, якщо в учня виявили коронавірус?

Освітній омбудсмен відповів, що у випадку, якщо учень заразиться коронавірусом, то, за правилами, весь клас має піти на двотижневу самоізоляцію. Оскільки діти контактували з хворим.

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Чи будуть тестувати вчителів, які мають підозру на COVID-19?

Сергій Горбачов запевнив, що школам наразі не зовсім зрозуміло, як і за чиї кошти робити тест на коронавірус вчителям, якщо підозра на інфікування. "Це не прописано, тобто нема обов'язку робити тест... Але було б правильно проводити тестування за державний кошт", – заявив він.

Канікули в школі

Т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що школи можуть самі обирати, коли влаштовувати канікули, проте загалом їх повинно бути не менше 30 днів за навчальний рік.

Раніше вже наголошували, що школи можуть піти на карантин під час проведення місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня.

Коли в школі будуть канікули:

Осінні канікули: з 26 жовтня – 1 листопада включно.

Зимові канікули: з 25 грудня по 10 січня включно.

Весняні канікули: з 22 березня по 28 березня ключно.

Літні канікули: з 1 червня по 31 серпня включно.

Новини у вищій освіті

Уряд ухвалив рішення, що студенти із окупованих територій України зможуть почати навчання в вищих закладах освіти без проходження тестування на COVID-19 та обов'язкової 14-денної самоізоляції.

Окрім того, Кабмін затвердив новий перелік щодо обов'язкової інформації, яка має міститися в документах про вищу освіту. Більше про це – читайте тут.

Також цікаво, що У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, на карантин закрили весь виш – Державний університет економіки і технологій. А все через те, що в одного зі студентів виявили коронавірус. Тепер навчальний заклад буде закритим щонайменше до 22 вересня.