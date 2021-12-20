Закрити нестачу фахівців: провідні айтішники навчатимуть студентів працювати на практиці

Для студентів державних закладів вищої освіти мають запровадити нову освітню програму з ІТ-підприємництва. "Створення й розвиток ІТ-продуктів" планують запустити у 2022 році.

Участь у пілотному проєкті візьмуть понад 50 українських університетів. Це частина масштабної освітньої ініціативи, яку розробила громадська організація Product IT Foundation for Education.

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До розробки цієї ініціативи долучились продуктова IT-компанія Genesis, представники фонду Horizon Capital і Київська школа економіки.

Ми віримо, що ці знання і навички реально необхідні кожному студенту в цій країні для того, щоб створювати нові цифрові продукти. Це може згенерувати як додатковий розвиток економіки в нашій країні, так і дати поштовх ІТ-індустрії. Ілля Бачурін Голова Product IT Foundation for Education

За його словами, хоч університети дають студентам фундаментальні знання, бізнес має що додати. Мовиться про менторство та найкращі практики.

Мінцифри працює над розвитком ІТ

Одним з партнерів проєкту виступило також Міністерство цифрової трансформації України. Вже тривають перемовини щодо розміщення навчального курсу на платформі "Дія. Цифрова освіта".

Це додатково дасть поштовх для його популяризації. У Мінцифри також працюють над створенням додаткових стимулів від держави, які збільшать частку IT у ВВП країни до 10%. Тому кожна така ініціатива від приватного бізнесу вітається.

Саме таким курсом ми зможемо закрити нестачу фахівців, яка зараз існує. Ми проводили дослідження й бачили, що прогресивних програм в університетах замало – до 10 зі штучного інтелекту, інтернету даних та інтернету речей. Діана Ракус Менеджерка Міністерства цифрової трансформації

Курси, що відповідають ринковим запитам

У Міністерстві освіти та науки запевняють, що працюють над тим, щоб вища освіта давала знання й навички, які відповідають запитам ринку праці. Відтак до новітніх курсів матимуть доступ студенти профільних вишів і не лише.

Пілотний проєкт запустять на базі 6 університетів. Зокрема у Київському національному економічному університеті та Одеській юридичній академії.

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"Ми знайшли ці підприємства й національні компанії, які прагнуть надати свою експертність та знання, щоб якість освіти в Україні лише зростала", – повідомив перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

Автори ініціативи сподіваються, що впродовж 5 років курси зі створення IT-продуктів пройдуть близько 60 тисяч студентів. Це допоможе згенерувати до державного бюджету додатково до 70 мільярдів гривень.