Закрити нестачу фахівців: провідні айтішники навчатимуть студентів працювати на практиці
Джерело:24 канал
Для студентів державних закладів вищої освіти мають запровадити нову освітню програму з ІТ-підприємництва. "Створення й розвиток ІТ-продуктів" планують запустити у 2022 році.
Участь у пілотному проєкті візьмуть понад 50 українських університетів. Це частина масштабної освітньої ініціативи, яку розробила громадська організація Product IT Foundation for Education.
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До розробки цієї ініціативи долучились продуктова IT-компанія Genesis, представники фонду Horizon Capital і Київська школа економіки.
Ми віримо, що ці знання і навички реально необхідні кожному студенту в цій країні для того, щоб створювати нові цифрові продукти. Це може згенерувати як додатковий розвиток економіки в нашій країні, так і дати поштовх ІТ-індустрії.
За його словами, хоч університети дають студентам фундаментальні знання, бізнес має що додати. Мовиться про менторство та найкращі практики.
Мінцифри працює над розвитком ІТ
Одним з партнерів проєкту виступило також Міністерство цифрової трансформації України. Вже тривають перемовини щодо розміщення навчального курсу на платформі "Дія. Цифрова освіта".
Це додатково дасть поштовх для його популяризації. У Мінцифри також працюють над створенням додаткових стимулів від держави, які збільшать частку IT у ВВП країни до 10%. Тому кожна така ініціатива від приватного бізнесу вітається.
Саме таким курсом ми зможемо закрити нестачу фахівців, яка зараз існує. Ми проводили дослідження й бачили, що прогресивних програм в університетах замало – до 10 зі штучного інтелекту, інтернету даних та інтернету речей.
Курси, що відповідають ринковим запитам
У Міністерстві освіти та науки запевняють, що працюють над тим, щоб вища освіта давала знання й навички, які відповідають запитам ринку праці. Відтак до новітніх курсів матимуть доступ студенти профільних вишів і не лише.
Пілотний проєкт запустять на базі 6 університетів. Зокрема у Київському національному економічному університеті та Одеській юридичній академії.
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"Ми знайшли ці підприємства й національні компанії, які прагнуть надати свою експертність та знання, щоб якість освіти в Україні лише зростала", – повідомив перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.
Автори ініціативи сподіваються, що впродовж 5 років курси зі створення IT-продуктів пройдуть близько 60 тисяч студентів. Це допоможе згенерувати до державного бюджету додатково до 70 мільярдів гривень.