Закриті, а не переведені в онлайн: Держкомісія заборонила дистанційну роботу шкіл в жовтій зоні
Джерело:"Львівський портал"
Українським школам у містах, що потрапили у жовту зону карантину, заборонили працювати дистанційно. Причиною цього став низький рівень вакцинування викладачів та навіть свідоме саботування кампанії зі щеплення.
Таке рішення ухвалила Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, зазначив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.
Важливо Україна переходить у жовту зону: які карантинні обмеження будуть діяти
Крім того, на нараді 21 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже 23 вересня всі заклади, де вакциновано менш ніж 80% персоналу, будуть закриті.
У четвер навчальні заклади, які не провакциновані на 80% хоча б першою дозою, мають бути закриті. Важливий момент – закриті, не переведені в онлайн, не переведені в дистанційну форму, а закриваються – так прописано в постанові,
– цитує пресслужба ОДА слова прем'єра.
Годик пояснив, що обмеження діятиме доти, доки колектив не провакцинується.
Додамо, що у постанові уряду мовиться, що без обмежень зможуть працювати:
- школи та садки, в яких вакциновано 80% працівників хоча б першою дозою;
- освітяни, які перехворіли на коронавірус протягом 6 минулих місяців і мають відповідну довідку.
Мер Львова Андрій Садовий закликав освітян якомога швидше вакцинуватися. Він наголосив, що ПЛР-тести – платні, а вакцинація – безкоштовна.
Які карантинні обмеження діятимуть у жовтій зоні
- заборонені масові заходи за участю понад однієї особи на 4 квадратних метри площі території або наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;
- не більше 4 осіб за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метри;
- кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;
- спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів площі.