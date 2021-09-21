Таке рішення ухвалила Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, зазначив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

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Крім того, на нараді 21 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже 23 вересня всі заклади, де вакциновано менш ніж 80% персоналу, будуть закриті.

У четвер навчальні заклади, які не провакциновані на 80% хоча б першою дозою, мають бути закриті. Важливий момент – закриті, не переведені в онлайн, не переведені в дистанційну форму, а закриваються – так прописано в постанові,

– цитує пресслужба ОДА слова прем'єра.

Годик пояснив, що обмеження діятиме доти, доки колектив не провакцинується.

Додамо, що у постанові уряду мовиться, що без обмежень зможуть працювати:

школи та садки, в яких вакциновано 80% працівників хоча б першою дозою;

освітяни, які перехворіли на коронавірус протягом 6 минулих місяців і мають відповідну довідку.

Зверніть увагу! Невакциновані працівники можуть продовжити працювати у звичному режимі, якщо на вході у заклад покажуть негативний результат ПЛР-тесту (діє 72 години).

Мер Львова Андрій Садовий закликав освітян якомога швидше вакцинуватися. Він наголосив, що ПЛР-тести – платні, а вакцинація – безкоштовна.

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