Міністерство освіти і науки України розробило законопроєкт про освіту дорослих, який повинен забезпечити права дорослих на навчання з урахуванням особистісних потреб та запитів ринку праці.

Проєкт закону про освіту дорослих відкритий для громадського обговорення, всі пропозиції можна надсилати до 8 жовтня 2020 року, передає пресслужба МОН.

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Виконавчий директор ГС "Українська асоціація освіти дорослих" Микита Андреєв назвав основні причини, чому такий закон потрібно ухвалити:

Україна не має законодавчого забезпечення розвитку освіти дорослих.

Освіта дорослих є частиною освіти впродовж життя.

Цей закон відкриє ринок освітніх послуг.

Потрібна демонополізація, насамперед ринку підвищення кваліфікації.

Положення законопроєкту про освіту дорослих

Згідно із Законом України "Про освіту", складниками освіти дорослих є:

післядипломна освіта; професійне навчання працівників; курси перепідготовки або підвищення кваліфікації; безперервний професійний розвиток; здобуття вищої освіти на базі отриманого раніше освітнього ступеня за іншою спеціальністю; стажування; інформальна освіта (самоосвіта); формальна освіта.

Освіта дорослих може здійснюватися як очно, так і дистанційно чи змішано. Зокрема, це можуть бути курси, семінари, тренінги, практикуми, майстер-класи, консультації тощо.

За якими програмами буде надаватись освіта дорослим

Проєкт закону виокремлює п'ять типів програм, за якими дорослим може надаватися освіта:

освітні програми післядипломної освіти або підвищення кваліфікації (для професійної діяльності певного виду);

програми неформальної освіти (зорієнтований на потреби та інтереси дорослих осіб);

програми формальної освіти (програми зі школи, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти);

індивідуальні освітні та самоосвітні програми;

публічно визнані програми освіти дорослих.

Як буде заохочуватись освіта дорослих?

Законопроєкт має кілька засобів заохочення роботодавців інвестувати в професійний розвиток працівників. Серед таких засобів, зокрема:

надання пільг при оподаткуванні у випадку забезпечення роботодавцями робочих місць для навчання дорослих;

зниження суми податків на величину понесених витрат на навчання працівників;

надання на пільгових умовах короткострокових і довгострокових кредитів для організації професійного навчання працівників, придбання навчального обладнання;

надання субсидій, грантів для покриття витрат роботодавців на участь у програмах навчання на робочих місцях;

надання субсидій, грантів роботодавцям на навчання прийнятих на роботу дорослих осіб без навичок;

відшкодування витрат роботодавця на виплату заробітної плати працівникові на період його навчання (оплачуваної відпустки);

запровадження механізмів заміщення працівників, які тимчасово залишають робоче місце у зв’язку із навчанням.

Зазначимо, що закон передбачає можливість створення центрів освіти дорослих.