Законопроєкт про освіту для дорослих: основні положення та деталі
Міністерство освіти і науки України розробило законопроєкт про освіту дорослих, який повинен забезпечити права дорослих на навчання з урахуванням особистісних потреб та запитів ринку праці.
Проєкт закону про освіту дорослих відкритий для громадського обговорення, всі пропозиції можна надсилати до 8 жовтня 2020 року, передає пресслужба МОН.
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Виконавчий директор ГС "Українська асоціація освіти дорослих" Микита Андреєв назвав основні причини, чому такий закон потрібно ухвалити:
- Україна не має законодавчого забезпечення розвитку освіти дорослих.
- Освіта дорослих є частиною освіти впродовж життя.
- Цей закон відкриє ринок освітніх послуг.
- Потрібна демонополізація, насамперед ринку підвищення кваліфікації.
Положення законопроєкту про освіту дорослих
Згідно із Законом України "Про освіту", складниками освіти дорослих є:
- післядипломна освіта;
- професійне навчання працівників;
- курси перепідготовки або підвищення кваліфікації;
- безперервний професійний розвиток;
- здобуття вищої освіти на базі отриманого раніше освітнього ступеня за іншою спеціальністю;
- стажування;
- інформальна освіта (самоосвіта);
- формальна освіта.
Освіта дорослих може здійснюватися як очно, так і дистанційно чи змішано. Зокрема, це можуть бути курси, семінари, тренінги, практикуми, майстер-класи, консультації тощо.
За якими програмами буде надаватись освіта дорослим
Проєкт закону виокремлює п'ять типів програм, за якими дорослим може надаватися освіта:
- освітні програми післядипломної освіти або підвищення кваліфікації (для професійної діяльності певного виду);
- програми неформальної освіти (зорієнтований на потреби та інтереси дорослих осіб);
- програми формальної освіти (програми зі школи, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти);
- індивідуальні освітні та самоосвітні програми;
- публічно визнані програми освіти дорослих.
Як буде заохочуватись освіта дорослих?
Законопроєкт має кілька засобів заохочення роботодавців інвестувати в професійний розвиток працівників. Серед таких засобів, зокрема:
- надання пільг при оподаткуванні у випадку забезпечення роботодавцями робочих місць для навчання дорослих;
- зниження суми податків на величину понесених витрат на навчання працівників;
- надання на пільгових умовах короткострокових і довгострокових кредитів для організації професійного навчання працівників, придбання навчального обладнання;
- надання субсидій, грантів для покриття витрат роботодавців на участь у програмах навчання на робочих місцях;
- надання субсидій, грантів роботодавцям на навчання прийнятих на роботу дорослих осіб без навичок;
- відшкодування витрат роботодавця на виплату заробітної плати працівникові на період його навчання (оплачуваної відпустки);
- запровадження механізмів заміщення працівників, які тимчасово залишають робоче місце у зв’язку із навчанням.
Зазначимо, що закон передбачає можливість створення центрів освіти дорослих.