Законопроєкт №3515 звужує права педагогів у частині про оплату праці, – Профспілка

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3515, який має змінити закон про освіту в частині про зарплату педагогів. Профспілка працівників освіти вважає, що цей документ значно звужує права вчителів.

З цим Профспілка працівників освіти і науки звернувся до партламентського комітету з питань освіти.

До теми Немає грошей на зарплати вчителям та НУШ, – Новосад про бюджетну декларацію на 2022 – 2024 роки

Законопроєкт № 3515 був ухвалений 2 червня 2021 року у першому читанні. У ньому пропонується встановити розмір ставки вчителя найнижчої кваліфікаційної категорії на рівні чотирьох мінімальних зарплат.

Тобто зарплата педагога в пропонованому законопроєкті вища, ніж сьогоднішня. Адже чинний закон передбачає мінімальну зарплату вчителя на рівні трьох мінімальних зарплат уже з 2023 року.

Водночас, до цього року зарплата педагога має поступово зростати до чотирьох прожиткових мінімумів. Проте зараз учителям не виплачують і такий оклад, адже уряд удруге відтермінував дію постанови.

Тому Профспілка виступає проти внесення змін до статті, бо вважає, що вони звужують права педагогічних і науково-педагогічних працівників на рівень оплати праці, а це заборонено Конституцією України.

Норма статті про встановлення розміру посадового окладу педагога найнижчої кваліфікаційної категорії у розмірі 3 мінімальних заробітних плат стала компромісом,

– кажуть у Профспілці.

Зокрема, це був компроміс замість державної гарантії про встановлення середнього розміру посадових окладів вчителів на рівні середньої зарплати, проти скасування якої засвідчили понад 640 тисяч освітян у 2017 році.

Тому освітяни хочуть зберегти норму щодо встановлення посадового окладу педагога найнижчої кваліфікаційної категорії у розмірі 3 мінімальних заробітних плат.

Цікаво Global Teacher Prize Ukraine вперше вручать нагороду вчителю з прифронтової зони

У Профспілці додають, що запровадження антиконституційних норм у проєкті закону № 3515 призведе до:

стрімкого зубожіння населення країни,

зниження рівня соціального захисту усіх верств населення внаслідок дискримінації освітян.

До слова, у багатьох громадах вчителі недоотримують належну їм заробітну плату. Зокрема, ця проблема торкнулася педагогів у Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях. Чому вчителі отримують неповну зарплату та як це змінити – читайте у статті.