Чи законно збирати гроші з батьків на охорону школи: відповідь омбудсмена

Не у всіх школах питання охорони закладу врегульовано на рівні закону. І через мізерні фінанси місцевих бюджетів деякі навчальні заклади почали залучати грошову допомогу від батьків учнів. Проте експерт каже, що це часто незаконно.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголосив, що добровільні благодійні внески батьків можуть надходити тільки на офіційні спецрахунки шкіл.

До теми Чи захищені діти у школах Києва від нападів та надзвичайних ситуацій: відповідь КМДА

Проте 90% українських шкіл, за його словами, їх не мають.

Горбачов додав, що питання пропуску осіб в освітні установи поки не врегульовано.

Шкільний черговий може сподіватися тільки на свідомість і адекватність батьків, які прийшли за своєю дитиною. І проблема в тому, що перевірка осіб на вході в освітній заклад не передбачена законодавством,

– заявив омбудсмен.

Сергій Горбачов, який раніше сам працював директором школи, каже, що іноді батьки просто ігнорують вимоги чергових представитися і пояснити мету свого візиту.

Чи можуть школи збирати гроші з батьків на охорону

Освітній омбудсмен зазначив, що, згідно з законом, договір на охорону школи може укласти тільки районне управління освіти, в підпорядкуванні якого знаходиться школа.

Збір грошей школою з батьків на відеоспостереження або охорону є порушенням закону. Такий варіант абсолютно незаконний, абсолютно корупційний, який підставляє дуже багатьох людей,

– підкреслив експерт.

За його словами, це коли так звані "батьківські комітети", які взагалі-то скасовані, укладають якісь договори з організаціями про охорону. Але це насправді абсолютно нікчемні договори.

Горбачов додав, що такі "батьківські комітети" не мають ніякого юридичного статусу, а значить, незрозуміло, хто відповідатиме у разі неправомірних дій охорони школи.

Водночас за все, що відбувається в школі, відповідає тільки керівник закладу освіти.

До слова, 11 травня, в одній зі шкіл у Казані сталася смертельна стрілянина. В результаті загинули 9 людей, ще понад 20 – постраждали. Стрілком виявився 19-річний Ільназ Галявієв, якого нещодавно відрахували з коледжу.