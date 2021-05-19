Освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголосив, що добровільні благодійні внески батьків можуть надходити тільки на офіційні спецрахунки шкіл.

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Проте 90% українських шкіл, за його словами, їх не мають.

Горбачов додав, що питання пропуску осіб в освітні установи поки не врегульовано.

Шкільний черговий може сподіватися тільки на свідомість і адекватність батьків, які прийшли за своєю дитиною. І проблема в тому, що перевірка осіб на вході в освітній заклад не передбачена законодавством,

– заявив омбудсмен.

Сергій Горбачов, який раніше сам працював директором школи, каже, що іноді батьки просто ігнорують вимоги чергових представитися і пояснити мету свого візиту.

Чи можуть школи збирати гроші з батьків на охорону

Освітній омбудсмен зазначив, що, згідно з законом, договір на охорону школи може укласти тільки районне управління освіти, в підпорядкуванні якого знаходиться школа.

Збір грошей школою з батьків на відеоспостереження або охорону є порушенням закону. Такий варіант абсолютно незаконний, абсолютно корупційний, який підставляє дуже багатьох людей,

– підкреслив експерт.

За його словами, це коли так звані "батьківські комітети", які взагалі-то скасовані, укладають якісь договори з організаціями про охорону. Але це насправді абсолютно нікчемні договори.

Горбачов додав, що такі "батьківські комітети" не мають ніякого юридичного статусу, а значить, незрозуміло, хто відповідатиме у разі неправомірних дій охорони школи.

Водночас за все, що відбувається в школі, відповідає тільки керівник закладу освіти.

До слова, 11 травня, в одній зі шкіл у Казані сталася смертельна стрілянина. В результаті загинули 9 людей, ще понад 20 – постраждали. Стрілком виявився 19-річний Ільназ Галявієв, якого нещодавно відрахували з коледжу.