Закон про вдосконалення підручників: Рада заборонила плагіат та фальсифікації

Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо вдосконалення навчальної літератури для учнів та вчителів. Зокрема, у підручниках тепер заборонений плагіат та фальсифікації.

Законопроєкт підтримали 327 депутатів. Більшість норм закону стануть чинними через 6 місяців після того, як закон буде підписаний президентом та опублікований.

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Закон забороняє використовувати в освітньому процесі навчальну літературу, яка містить:

академічний плагіат;

фабрикацію;

фальсифікацію;

твердження, які суперечать закону "Про освіту";

ознаки дискримінації, крім випадків, якщо відповідні матеріали використовуються для ілюстрування чи пояснення явищ дискримінації.

У законі зазначено що навчальна література може використовуватися в освітньому процесі лише після усунення таких невідповідностей.

Також з 1 січня 2024 року підручники та посібники обов’язково матимуть пройти апробацію, а перед тим бути обраними вчителями на конкурсі. Це стосуватиметься підручників, які видаються як вперше, так і повторно.

Закон зобов’язує проводити експертизу навчальної літератури на засадах:

прозорості,

доброчесності,

фаховості,

незалежності експертів (вони нестимуть відповідальність за доброчесність та якість їхніх висновків).

Особам, які мають конфлікт інтересів, заборонено:

брати участь в організації та проведенні конкурсного добору навчальної літератури;

входити до складу органів (комісій), рішення яких впливають на результати конкурсного добору;

здійснювати експертизи навчальної літератури.

Для літератури, яку купуватимуть не за бюджетні видатки, експертизу можна проводити коштом юридичних або фізичних осіб.

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До слова, днями Міносвіти повторно рекомендувало підручник з хімії для учнів 9 класу, в якому раніше була порада лікувати рак содою. Неправдиву інформацію про соду прибрали, але виправили у підручнику не все. Наприклад: