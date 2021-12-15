Законопроєкт підтримали 327 депутатів. Більшість норм закону стануть чинними через 6 місяців після того, як закон буде підписаний президентом та опублікований.
До теми В Україні оновили порядок конкурсу шкільних підручників: що змінюється
Закон забороняє використовувати в освітньому процесі навчальну літературу, яка містить:
- академічний плагіат;
- фабрикацію;
- фальсифікацію;
- твердження, які суперечать закону "Про освіту";
- ознаки дискримінації, крім випадків, якщо відповідні матеріали використовуються для ілюстрування чи пояснення явищ дискримінації.
У законі зазначено що навчальна література може використовуватися в освітньому процесі лише після усунення таких невідповідностей.
Також з 1 січня 2024 року підручники та посібники обов’язково матимуть пройти апробацію, а перед тим бути обраними вчителями на конкурсі. Це стосуватиметься підручників, які видаються як вперше, так і повторно.
Закон зобов’язує проводити експертизу навчальної літератури на засадах:
- прозорості,
- доброчесності,
- фаховості,
- незалежності експертів (вони нестимуть відповідальність за доброчесність та якість їхніх висновків).
Особам, які мають конфлікт інтересів, заборонено:
- брати участь в організації та проведенні конкурсного добору навчальної літератури;
- входити до складу органів (комісій), рішення яких впливають на результати конкурсного добору;
- здійснювати експертизи навчальної літератури.
Для літератури, яку купуватимуть не за бюджетні видатки, експертизу можна проводити коштом юридичних або фізичних осіб.
Зверніть увагу Чому в Україні не вистачає шкільних підручників і що робити батькам учнів: пояснення експерта
До слова, днями Міносвіти повторно рекомендувало підручник з хімії для учнів 9 класу, в якому раніше була порада лікувати рак содою. Неправдиву інформацію про соду прибрали, але виправили у підручнику не все. Наприклад:
- На сторінці 24 підручника рекламують сумнівний препарат "Уролесан", його радять приймати не тільки людям з проблемами нирок та сечового міхура, але й давати тваринам з сечокам’яною хворобою.
- На сторінці 58 зазначено, що "електрофорез сприяє швидшому одужанню, ніж звичайне приймання ліків". Але це твердження спростовується низкою досліджень.
- Окрім цього, в підручнику радять пити лимонний сік при підвищеній кислотності шлунка, хоча, на думку лікаря, це може пошкодити може пошкодити стравохід деяким людям.
- А на сторінці 182 автори підручнику стверджують, що лупу, опіки та нежить треба лікувати господарським милом.