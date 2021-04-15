Новий закон про скасування ДПА: що змінилося для випускників у 2021 році

Верховна Рада 13 квітня підтримала законопроєкт, який скасовує проходження обов'язкової державної підсумкової атестації для учнів у 2021 році. Що змінилося для випускників – читайте у матеріалі.

Цей документ дозволяє випускникові школи, студентові коледжу чи ПТУ самостійно вирішувати, чи проходити ДПА у формі ЗНО цього року.

До теми Рада звільнила випускників шкіл від ДПА

Тобто ті особи, які вирішили проходити ЗНО, зможуть також самостійно вирішити, чи отримувати оцінку за ДПА у формі ЗНО.

Що змінилося для випускників

новий закон не скасовує ЗНО для вступників до закладів вищої освіти.

В Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли на прикладі декількох ситуацій, що саме зміниться для учнів 11 класу через скасування ДПА.

Ситуація №1: Учениця хоче складати ДПА у формі ЗНО

Випускниця школи Марія планує вступати до вишу. Вона переконана в тому, що отримає високі результати на ЗНО, тому проходитиме всі тестування, на які зареєструвалася.

Тож, вона може звернутися до школи з проханням виставити її оцінки за ДПА у формі ЗНО в додаток до свідоцтва про повну загальну середню освіту.

Ситуація №2: Учень не хоче складати ДПА

Студент коледжу Петро також планує вступати до закладу вищої освіти, але не хоче, щоб його результати ДПА у формі ЗНО були виставлені у його свідоцтво про повну загальну середню освіту.

Тому він може взяти участь у ЗНО, але попросити не виставляти його результати ДПА у формі ЗНО у свідоцтво. У такому разі в документі про освіту Петра буде запис про те, що він звільнений від проходження ДПА у формі ЗНО.

Ситуація №3: Учениця не хоче складати ні ДПА, ні ЗНО

Випускниця ліцею Ганна цього року не планує вступати до вишу, тому зареєструвалася на ЗНО тільки для проходження ДПА.

Тому, якщо вона не проти мати запис "звільнена від складання ДПА" у свідоцтві про повну загальну середню освіту, то може не приходити складати тестування.

Ситуація №4: Учень хоче вступати до іноземного вишу

Випускник гімназії Павло планує вступати до закордонного закладу вищої освіти, у якому вступників просять надати і результати ЗНО, і свідоцтво про повну загальну середню освіту із результатами ДПА.

Тому він має скласти всі тестування ЗНО й ініціювати внесення результатів ДПА у свій документ про освіту.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу

Отже, випускників звільнили від обов'язкової ДПА, проте вони можуть скласти державну підсумкову атестацію за бажанням.

Адже закон передбачає, що випускники можуть обирати, у якому форматі їх оцінюватимуть. Для цього є 3 варіанти:

за допомогою річного оцінювання;

через державну підсумкову атестацію;

через ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Зауважимо, випускників вирішили звільнити від ДПА, аби зменшити ризики захворювання на коронавірус.

До слова, раніше від проходження ДПА звільнили учнів 4 та 9 класів. Так, у відповідному документі про освіту учнів, звільнених від тестування, зроблять запис "звільнений(а)".

Сергій Шкарлет пояснив, що це зробили для того, щоб поставити учнів в рівні умови. Адже через коронавірус не всі школярі можуть повноцінно навчатися в школах очно.