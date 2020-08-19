Заклади профосвіти продовжили вступну кампанію до 1 листопада
Заклади професійної освіти зможуть приймати документи та зараховувати вступників на свої спеціальності до 1 листопада. Тож, охочі мають багато часу для подачі документів до ПТУ.
Лист із рекомендацією продовжити терміни вступу заклади профосвіти отримали 18 серпня від обласного управління освіти і науки.
Цікаво У МОН хочуть посилити вплив атестата на вступ до вишів
Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко пояснив, що, згідно з загальними правилами прийому до ПТУ, зарахування вступників триває до 1 вересня.
Проте цього року через карантин довелося змінити терміни вступу до вишів, тож у МОН вирішили продовжити їх і для закладів профосвіти. Так, подавати документи до цих вишів вступники можуть до 1 листопада.
Окрім того, вступники можуть подавати копії документів у кілька закладів одночасно. А вже з часом вони повинні визначитися із закладом і професією та подати туди оригінали.
Для вступу у заклад профосвіти вступник має подати:
- заяву;
- копію свідоцтва про закінчення 9-го або 11-го класу;
- 6 фотокарток розміром 3х4;
- медичну довідку;
- документи, що підтверджують право на пільги (за наявності).
У МОН додали, що у закладах профосвіти можуть навчатися не лише випускники шкіл, а й дорослі. Вони можуть пройти підвищення кваліфікації для вже наявної робітничої професії, опанувати нові навички або повністю змінити фах.
До слова, у 2020 році заклади профосвіти за регіональним або державним замовленням мають майже 120 тисяч бюджетних місць.
-
Canon представила комплект EOS Web Kit для онлайн-трансляцій та стрімів1 серпня , 10:00
-
Зустріч Зеленського з випускниками, які набрали найбільше балів на ЗНО: про що говорили14 серпня , 09:34
-
Як оцінюватимуть учнів у новому році та як вчителям планувати свою роботу: пояснення МОН13 серпня , 11:29