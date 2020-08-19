Заклади професійної освіти зможуть приймати документи та зараховувати вступників на свої спеціальності до 1 листопада. Тож, охочі мають багато часу для подачі документів до ПТУ.

Лист із рекомендацією продовжити терміни вступу заклади профосвіти отримали 18 серпня від обласного управління освіти і науки.

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Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко пояснив, що, згідно з загальними правилами прийому до ПТУ, зарахування вступників триває до 1 вересня.

Проте цього року через карантин довелося змінити терміни вступу до вишів, тож у МОН вирішили продовжити їх і для закладів профосвіти. Так, подавати документи до цих вишів вступники можуть до 1 листопада.

Окрім того, вступники можуть подавати копії документів у кілька закладів одночасно. А вже з часом вони повинні визначитися із закладом і професією та подати туди оригінали.

Для вступу у заклад профосвіти вступник має подати:

заяву;

копію свідоцтва про закінчення 9-го або 11-го класу;

6 фотокарток розміром 3х4;

медичну довідку;

документи, що підтверджують право на пільги (за наявності).

У МОН додали, що у закладах профосвіти можуть навчатися не лише випускники шкіл, а й дорослі. Вони можуть пройти підвищення кваліфікації для вже наявної робітничої професії, опанувати нові навички або повністю змінити фах.

До слова, у 2020 році заклади профосвіти за регіональним або державним замовленням мають майже 120 тисяч бюджетних місць.