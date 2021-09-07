Закладам освіти варто готуватися до переходу на дистанційне навчання, – Ляшко

Якщо всю територію України переведуть із зеленого на жовтий рівень епідемічної небезпеки, що може статися вже 13 вересня, то працювати у очному режимі зможуть лише ті заклади освіти, у яких провакциновані понад 80% персоналу. Тому очільник МОЗ радить школам та вишам готуватися до дистанційки.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів заявив, що МОЗ подано клопотання до уряду щодо переведення всієї території України на жовтий рівень епідемнебезпеки через збільшення кількості хворих на COVID-19.

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За його словами, цього тижня відбудеться комісія техно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне звернення МОЗ. Швидше за все, з наступного понеділка (13 вересня) Україна перейде на жовтий рівень епідемічної безпеки.

Як наголосив Віктор Ляшко, відповідно будуть встановлені додаткові обмеження, які передбачені для жовтого рівня.

Щодо освітніх закладів, то діє норма, яка передбачає, що школи в офлайні працюють, якщо 80% педагогів вакциновані проти коронавірусу. У разі, якщо така норма не дотримується, то школи переходять в онлайн-режим,

– сказав міністр охорони здоров'я.

Проте, як розповів Ляшко, для жовтого рівня епідемнебезпеки вакцинованими вважатимуться і особи, які отримали навіть першу дозу вакцини. Водночас для червоного рівня – має бути забезпечений повний курс вакцинації.

Він також зазначив, що на жовтий рівень небезпеки перейде вся територія України. Водночас якщо у регіонах відбуватиметься погіршення ситуації до помаранчевого або червоного рівня, то країна перейде до регіонального розподілу на зони.

Відомо, що з понеділка, 13 вересня, Чернігівська та Сумська області можуть закрити на карантин більшість шкіл та дитячих садочків. Діти там перейдуть на онлайн-навчання.

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До слова, у МОЗ повідомили, що при жовтому та помаранчевому рівні епідемічної небезпеки відвідувати заклад освіти можна за умови, якщо в ньому вакциновано понад 80 % персоналу.

Навчання забезпечується за різними формами: як дистанційно, так і очно з дотриманням протиепідемічних вимог та правил дистанціювання. Рішення про організацію навчання ухвалює педрада навчального закладу.

Натомість при червоному рівні епідемічної небезпеки відвідувати заклади освіти заборонено всім, крім: вихованців садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1–4 класів шкіл. Для інших здобувачів освіти навчання відбувається дистанційно.