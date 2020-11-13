Виші України з 15 жовтня до 15 листопада навчали студентів дистанційно. Вже з 16 листопада цей термін спливає. Тож, як Міносвіти рекомендує навчати у вищих закладах освіти – читайте у матеріалі.

З понеділка, 16 листопада, навчання у вишах та закладах передвищої освіти Міністерство освіти і науки рекомендує провести за змішаною формою. Про це йдеться в листі МОН керівникам таких закладів освіти.

Цікаво ВНЗ України готові навчати громадян Білорусі: деталі від Міносвіти

Зокрема, радять створити відповідний графік навчання та розкладу занять, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному конкретному регіоні та закладі освіти. Виші можуть самостійно вирішувати, як проводити навчання, проте МОН просить обрати змішану або дистанційну форму.

Також керівникам вишів мають враховувати положення постанови уряду від 11 листопада про встановлення карантину. Адже тепер забороняється відвідувати заклади освіти групами більш ніж 20 осіб, крім садочків і шкіл.

Додамо, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка вирішив продовжити навчання в онлайн-формі до кінця цього семестру – 31 грудня 2020 року. Зимова сесія цього року теж проходитиме в онлайн-режимі.