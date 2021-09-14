Закарпаття з наступного тижня перейде в жовту зону: які навчальні заклади продовжать роботу

Голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков повідомив, що регіон вже з наступного тижня перейде до жовтої зони епідемічної небезпеки через COVID-19.

Він також пояснив, які освітні заклади працюватимуть. Питання стало актуальним саме 13 вересня, коли уряд змінив постанову про карантинні обмеження в Україні.

До теми Хто контролюватиме вакцинацію персоналу в школах: пояснення від МОЗ

Закарпаття буде у жовтій зоні

Очільник обласної державної адміністрації Закарпаття Анатолій Полосков звернувся до людей у фейсбуці. Він наголосив, що:

"Ситуація зі захворюваністю на COVID-19 суттєво погіршується".

А тому "з наступного тижня Закарпаття буде віднесено до жовтого рівня небезпеки".

Що це означатиме для закладів освіти

Працювати будуть тільки ті заклади освіти, де вакциновано 80% або більше персоналу однією або двома дозами.

Заклади освіти, де вакциновано менше 80% персоналу, будуть закриті на карантин,

– заявив Полосков.

І додав: "Закликаю всіх освітян, хто ще не зробив щеплення, прийняти правильне рішення, і вакцинуватися, щоб не позбавляти дітей права на освіту, а батьків – права на роботу".

У яких громадах будуть працювати школи

Голова ОДА також перелічив територіальні громади, у яких всі школи готові до офлайн-навчання:

Великобийганська.

Великодобронська.

Колочавська.

Міжгірська.

Синевирська.

Натомість аж 21 громада на Закарпатті не забезпечили достатнього рівня вакцинації серед освітян.

Кабінет Міністрів 13 вересня ухвалив рішення про запровадження "жовтих" та "зелених" COVID-сертифікатів.

Головне з публікації Анатолія Полоскова у фейсбуці:

Шановні голови батьківських рад, батьківських комітетів, шановні батьки! Шановні керівники закладів освіти! Шановні освітяни!

Ситуація з захворюваністю на COVID-19 суттєво погіршується. З наступного тижня Закарпаття буде віднесено до жовтого рівня небезпеки.

Що це буде означати для вас і для освітнього процесу?

Зможуть працювати лише ті заклади освіти, де вакциновано 80 або більше відсотків персоналу однією або двома дозами вакцини.

Заклади освіти, де вакциновано менше за 80% персоналу, будуть закриті на карантин.

Діти з таких садочків і шкіл будуть вимушені знаходитися вдома.

Батьки будуть вимушені відмовлятися від роботи, тому що буде необхідно знаходитися вдома з дітьми.

Студенти будуть вимушені знаходитися вдома.

Щоб ви могли планувати свою діяльність з наступного тижня, прошу ознайомитися з інформацією в розрізі територіальних громад і всіх шкіл Закарпаття щодо кількості вакцинованого персоналу (дані станом на 13.09.2021).

Більше подробиць читайте у пості.