Закарпаття з наступного тижня перейде в жовту зону: які навчальні заклади продовжать роботу
Джерело:фейсбук Анатолія Полоскова
Голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков повідомив, що регіон вже з наступного тижня перейде до жовтої зони епідемічної небезпеки через COVID-19.
Він також пояснив, які освітні заклади працюватимуть. Питання стало актуальним саме 13 вересня, коли уряд змінив постанову про карантинні обмеження в Україні.
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Закарпаття буде у жовтій зоні
Очільник обласної державної адміністрації Закарпаття Анатолій Полосков звернувся до людей у фейсбуці. Він наголосив, що:
- "Ситуація зі захворюваністю на COVID-19 суттєво погіршується".
- А тому "з наступного тижня Закарпаття буде віднесено до жовтого рівня небезпеки".
Що це означатиме для закладів освіти
Працювати будуть тільки ті заклади освіти, де вакциновано 80% або більше персоналу однією або двома дозами.
Заклади освіти, де вакциновано менше 80% персоналу, будуть закриті на карантин,
– заявив Полосков.
І додав: "Закликаю всіх освітян, хто ще не зробив щеплення, прийняти правильне рішення, і вакцинуватися, щоб не позбавляти дітей права на освіту, а батьків – права на роботу".
У яких громадах будуть працювати школи
Голова ОДА також перелічив територіальні громади, у яких всі школи готові до офлайн-навчання:
- Великобийганська.
- Великодобронська.
- Колочавська.
- Міжгірська.
- Синевирська.
Натомість аж 21 громада на Закарпатті не забезпечили достатнього рівня вакцинації серед освітян.Зверніть увагу: Кабінет Міністрів 13 вересня ухвалив рішення про запровадження "жовтих" та "зелених" COVID-сертифікатів.
Головне з публікації Анатолія Полоскова у фейсбуці:
Шановні голови батьківських рад, батьківських комітетів, шановні батьки! Шановні керівники закладів освіти! Шановні освітяни!
Ситуація з захворюваністю на COVID-19 суттєво погіршується. З наступного тижня Закарпаття буде віднесено до жовтого рівня небезпеки.
Що це буде означати для вас і для освітнього процесу?
- Зможуть працювати лише ті заклади освіти, де вакциновано 80 або більше відсотків персоналу однією або двома дозами вакцини.
- Заклади освіти, де вакциновано менше за 80% персоналу, будуть закриті на карантин.
- Діти з таких садочків і шкіл будуть вимушені знаходитися вдома.
- Батьки будуть вимушені відмовлятися від роботи, тому що буде необхідно знаходитися вдома з дітьми.
- Студенти будуть вимушені знаходитися вдома.
Щоб ви могли планувати свою діяльність з наступного тижня, прошу ознайомитися з інформацією в розрізі територіальних громад і всіх шкіл Закарпаття щодо кількості вакцинованого персоналу (дані станом на 13.09.2021).
Більше подробиць читайте у пості.