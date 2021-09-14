Він також пояснив, які освітні заклади працюватимуть. Питання стало актуальним саме 13 вересня, коли уряд змінив постанову про карантинні обмеження в Україні.
До теми Хто контролюватиме вакцинацію персоналу в школах: пояснення від МОЗ
Закарпаття буде у жовтій зоні
Очільник обласної державної адміністрації Закарпаття Анатолій Полосков звернувся до людей у фейсбуці. Він наголосив, що:
- "Ситуація зі захворюваністю на COVID-19 суттєво погіршується".
- А тому "з наступного тижня Закарпаття буде віднесено до жовтого рівня небезпеки".
Що це означатиме для закладів освіти
Працювати будуть тільки ті заклади освіти, де вакциновано 80% або більше персоналу однією або двома дозами.
Заклади освіти, де вакциновано менше 80% персоналу, будуть закриті на карантин,
– заявив Полосков.
І додав: "Закликаю всіх освітян, хто ще не зробив щеплення, прийняти правильне рішення, і вакцинуватися, щоб не позбавляти дітей права на освіту, а батьків – права на роботу".
У яких громадах будуть працювати школи
Голова ОДА також перелічив територіальні громади, у яких всі школи готові до офлайн-навчання:
- Великобийганська.
- Великодобронська.
- Колочавська.
- Міжгірська.
- Синевирська.
Натомість аж 21 громада на Закарпатті не забезпечили достатнього рівня вакцинації серед освітян.