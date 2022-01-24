На Закарпатті вчителька на уроці принижувала і била учня: через скандал її звільнили – відео

На Закарпатті шкільна вчителька молодших класів на уроці математики кричала на учня 4 класу, принижувала і била рукою по голові через те, що хлопчик не міг розв'язати задачу біля дошки.

Цей інцидент зняли на телефон однокласники і виклали в соцмережі. Після гучного скандалу педагогиня написала заяву про звільнення.

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Відео інциденту на уроці опублікував Йосип Бережанський у фейсбук-спільноті "Рахівський район".

Що відомо про вчинок вчительки

Вчителька математики принижувала учня на очах у всього класу, лаялася і била його. Це вона робила через те, що хлопчик не знав правильної відповіді. Педагогиня не переставала його відчитувати, навіть коли учень не витримав і заплакав.

Вчителька математики принижувала і била учня на уроці: відео



У коментарях користувачі мережі уточнюють, що інцидент стався в школі в селі Верхнє Водяне Великобучківської ОТГ.

Це вже не перший випадок. Одна жінка розповіла, що ця вчителька дозволяла собі писати на лобі її дитини таблицю множення, а скарги директору на таку поведінку працівника школи не дали результату.

Вчителька після скандалу звільнилася

Вчителька ж пояснила, що батьки попросили її додатково позайматися з хлопчиком з математики. Однак після позакласних занять біля дошки дитина не змогла вирішити приклад.

Я думала, він зрозумів приклад, виявилося, що ні, я пояснила ще раз, і ще раз, і так три рази, звичайно, я почала говорити на підвищених тонах,

– сказала педагогиня.

Після публікації скандального відео та резонансу 62-річна вчителька математики написала пояснювальну записку, а також заяву про звільнення за власним бажанням.

Директорка департаменту освіти, науки молоді та спорту Закарпатської області Мар'яна Марусинець зазначила, що у департаменті створено комісію, яка вивчає всі обставини інциденту.

"У викладачки досить хороша характеристика, раніше в таких ситуаціях помічена не була. Зараз ми з'ясовуємо це лише один випадок або така поведінка для неї характерна", – заявила Марусинець.

Батьки відмовилися від претензій

Журналістам також стало відомо, що мати школяра з цього відео жодних претензій до викладачки не має. Вона відмовилася писати заяву в поліцію. "Я не завдячую тій матері, яка без мого дозволу розповсюдила відео", – сказала жінка.

Мар’яна Марусинець додала, що наразі її ніхто не звільняє, поки що іде розслідування справи.

Що кажуть користувачі

На інцидент у школі багато хто відреагував вкрай негативно, і посипалися обурені висловлювання на адресу агресивної вчительки. Також люди припускають, що дитина може отримати психологічну травму:

"Гірка реальність сьогодення!.. Стосовно відео... Так, діти є різні, а математика – взагалі під силу одиницям! Вчителька обрала найпростіший і найнеадекватніший метод, право на який їй ніхто не давав!!! Важливо, щоб батьки після побаченого не мовчали й оскаржували дії вчителя в суді!"

"Боже мій, як страшно дивитися на таке відео, як можна так дитину бити, обзивати. Він, що знав і те забув, мені здається, що таким вчителям вже не місце в школі, треба йти лікувати нерви".

"Вчителька неадекват, з такими нервами дітей багато чому не навчить, має звернутися до психолога і закінчити свою професію чим скоріше!"

До слова, днями у селі Вінницької області директор школи накричав та вдарив по голові учня 7 класу. Це все сталось через те, що діти перешіптувались під час уроку. До того ж це не перший випадок. Деталі – читайте у статті.