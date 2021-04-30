На Закарпатті вчителька тягала учня за волосся на уроці: відео

Вчителька молодших класів на Закарпатті під час уроку смикала учня за волосся. Діти виклали це відео в соцмережі. Все закінчилося гучним скандалом в школі та звільненням вчительки. Відео навіть зацікавило правоохоронців.

Інцидент стався в одній зі шкіл Рахова. Правоохоронці наткнулися на відео з грубими діями від вчительки, коли моніторили соцмережі.

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Інцидент зафіксував однокласник постраждалого хлопчика. На відео можна побачити, як вчителька на підвищених тонах розмовляє з учнем, перевіряючи його завдання.

Згодом, знайшовши помилки, жінка бере хлопчика за волосся і починає трясти його голову.



У поліції розповіли, що правоохоронці одразу зареєстрували цю справу і почали перевірку. Зокрема, встановили, в якій школі це відбулося, та з’ясували всі обставини події.

Як пишуть в мережі, після розголосу вчителька відразу звільнилася зі школи. Також повідомляється, що схожі жорстокі методи навчання жінка застосовувала на уроках не вперше.

Додамо, що у луцькій школі № 15 спалахнув скандал – учениці поскаржилися на знущання з боку вчительки. Дівчата розповіли, що педагогиня змусила їх роздягнутися до спідньої білизни у класі.