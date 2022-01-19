На Закарпатті вчителька цькувала першокласницю: що кажуть у школі

Вчительку Копашнівської школи Хустського району суд оштрафував на 850 гривень за систематичний булінг першокласниці. Але навіть попри булінг, у школі педагогиню не відсторонила, а дали усне попередження.

Що відомо про інцидент

Директорка Копашнівської школи Оксана Лембей розповіла, що ще в листопаді 2021 року до неї звернулася мама першокласниці зі скаргою.

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Жінка повідомила, що вчителька неправомірно ставиться до її дитини та написала заяву.

У нас створена постійна комісія з розгляду випадків булінгу і це питання ми розглянули на засіданні комісії. Вчителька написала пояснювальну записку й усно пояснила цю ситуацію,

– розповіла директорка школи.

За її словами, мама учениці написала також заяву і в поліцію. Вчителька та адміністрація школи надавали пояснення до правоохоронних органів. Потім справу передали до суду.

Суд зобов'язав вчительку сплатити штраф

У постанові Хустського районного суду зазначили, що вчителька початкових класів Копашнівської школи із жовтня 2021 року систематично вчиняла психологічний булінг відносно учениці 1-А класу.

А 24 листопада 2021 року у присутності інших учнів вчителька використовувала образливі слова в адресу учениці.

На судове засідання вчителька не з'явилася, однак визнала свою вину та подала заяву про розгляд справи за її відсутності. Суддя визнала вчительку винною у вчиненні адміністративного правопорушення та зобов'язала сплатити штраф у сумі 850 гривень. Також педагогиня мала сплатити 454 гривні судового збору.

Вчительку не відсторонили

За словами директорки школи, постраждалу першокласницю перевели у паралельний клас. Проте вчительку від роботи не відсторонили.

Це перший випадок. На неї ніяких скарг не було ні офіційних, ні усних. Тому було усне попередження. Ми перевели дівчинку у паралельний клас і наразі конфлікт вичерпаний,

– заявила Оксана Лембей.

Керівниця закладу додає, що вона особисто спілкувалася з мамою. Та каже, що наразі дитина комфортно почуває себе у новому класі, все добре.

“Психолог шкільний проводив дослідження з дівчинкою і її класом, все добре. Ніякого страху ні до вчителів, ні до школи дівчинка немає. Її добре сприйняв колектив", – запевнила вона.

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