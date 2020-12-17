У Мукачеві випускники шкіл будуть отримувати грошові винагороди за високі результати на ЗНО та ДПА. Таку ініціативу запровадять у 2021 році.

Тобто наступного року 5 школярів за 200 балів з одного предмету на ЗНО зможуть отримати 50 тисяч гривень. Такі зміни ухвалили у проєкті Програми розвитку освіти Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, повідомляє Мукачівська міськрада.

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Виплати також передбачені для вчителів, чиї учні отримали відмінну оцінку на тесті – вони отримають 10 тисяч гривень.

У міськраді додали, що винагороду учні отримають і за високі результати у формі ДПА. Зокрема, 50 учнів отримають по 15 тисяч гривень. Крім того, у 2021 році всі випускники отримають 1000 гривень після завершення навчання у школі.

Дана програма також передбачає щомісячні стипендії для 20 найкращих учнів та спортсменів шкіл.

До слова, у МОН планують запровадити платне зовнішнє незалежне оцінювання. Тобто абітурієнт може безкоштовно здати ЗНО з 5 предметів, а за бажанням скласти додаткові тести з інших предметів за власні кошти. Експерти вважають, що це допоможе учням усвідомлено вибирати виші.