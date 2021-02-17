На Закарпатті ліцеїсти навчаються фінансової грамоти: гурток від бізнес-тренера

Автор 7 бізнес-книг та 2 фінансових настільних ігор Сергій Вожков веде гурток фінансової грамотності в Мукачівському ліцеї. Діти навчаються управляти власними грошима уже пів року.

Ініціативу створити такий гурток проявив директор ліцею, і бізнес-тренер Сергій Вожков погодився очолити проєкт. Заняття для учнів 8 – 10 класів проводять з осені 2020 року.

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Як проходять заняття

Сергій Вожков розповідає, що величезна кількість фінансових проблем в дорослому житті закладені ще в дитинстві. Українці вчаться поведінці з грошима через власні помилки, втрачаючи час, кошти та впевненість у собі.

Бізнес-тренер навчає школярів, як фінансово підготуватися до пенсії, захистити свої грошові накопичення від інфляції, сформувати інвестиційний портфель родини та як жити без боргів.

Батьки привчили нас не сьорбати під час спільного родинного обіду, ставитися з повагою до старших людей та мити руки, але не розповіли, як сформувати хороші стосунки зі своїм гаманцем, щоб він завжди був нам надійним помічником,

– розповідає Вожков.

Для занять бізнес-тренер створив спеціальну гру під назвою "Лісові Комерсанти", в якій закладено позитивні сенси. На відміну від найпопулярнішої фінансової гри "Монополії", вона не вчить, що досягти успіху можна лише через банкрутство всіх інших. Натомість, "Лісові Комерсанти" навчають партнерству, об'єднанню ресурсів, взаємоповазі та взаємопідтримці.

Спробуйте створити подібну гру на основі фінансових принципів для своєї дитини. Роздрукувати її допоможуть принтери Canon серії MegaTank. За умов використання оригінальних чорнил, собівартість друку однієї сторінки А4 з урахуванням паперу становить усього 46 копійок.

Окрім ігор, Сергій Вожков проводить для дітей ділові екскурсії. Після навчання про банківську систему, школярі відвідують відділення фінансових установ та на практиці бачать те, про що почули на заняттях.

Коли дитину вчити фінансової грамоти

Сергій Вожков вважає, що розвивати навички фінансової грамотності у дітей потрібно ще змалку. На жаль, у бізнес-тренера ще немає достатньо ресурсів і часу, щоб проводити такі заняття для школярів молодших класів. Керівник гуртка закликає батьків вчити своїх дітей фінансової грамоти ще змалку.

На жаль, в цей гурток не можуть потрапити діти з інших закладів освіти. Але я вже готую методичні рекомендації для того, щоб такі заняття ефективно проводилися в інших школах,

– наголошує керівник гуртка.

Додамо, що уроки фінансової грамоти у закладах середньої освіти вже кілька років планують ввести на державному рівні.

Гурток фінансової грамоти в Мукачеві / Фото mukachevo.net