В Україні щодня стає все більше "червоних" зон, а це означає, що і кількість шкіл, які закриваються на карантин та переходять на дистанційне навчання теж зростає. Лише за перші 2 тижні навчання захворюваність на COVID-19 серед вчителів і учнів різко збільшилася.

Про це повідомила заступниця міністра освіти Любомира Мандзій на своїй сторінці у фейсбуці.

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Вона наголосила, що за два тижні навчання вже захворіло близько 130 педагогів та 168 учнів, а на самоізоляції перебувають понад 5, 5 тисяч вчителів та 115 класів.

"Майже за 2 тижні навчання захворюваність педагогів та учнів різко збільшилася. Серед моїх знайомих, які пов’язанні з освітою, є багато і тих, хто переніс СOVID-19 у складній формі", – повідомила Мандзій.

Вона наголосила, що ситуація наразі складна для всіх. Так, вчителі навчаються поєднувати очне та дистанційне навчання, директори організовують безпечні умови навчання тощо. "Але найбільший біль директорів полягає в тому, що немає кого ставити на заміну, бо кількість хворих збільшується", – додала заступниця міністра.

За її словами, на жаль, епідемія COVID-19 непідвладна МОН. Тому керівникам, освітянам, батькам та учням вона порадила ставитися до цього з розумінням та робити все, що в силах кожного. Зараз не час "перекладання" відповідальності", – підсумувала Мандзій.



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До слова, Міністерство охорони здоров’я надало рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти. Яких правил варто дотримуватися – читайте тут.