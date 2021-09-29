Захоплюються 3D-принтерами та дронами: у Києві STEM-освіта підкорила учнів

У семи столичних школах стартував експеримент зі STEM-освіти, де учні можуть користуватися дронами та роботами. Такі уроки мають зацікавити дітей до вивчення точних наук, адже вони можуть самостійно робити стартапи та проєкти.

В цих школах нові технології почали використовувати на уроках праці та інформатики, і від них дітей просто не відірвати. Вчителі кажуть, що учнів, які раніше до точних наук “не горіли”, тепер із STEM-уроку не забрати.

До теми Українські школярі можуть отримати стипендію на навчання в США: як податися на конкурс

Урок об’єднує у собі одразу 5 предметів – математику, біологію, хімію, фізику та мистецтво.

Спеціально для цього розробили навчальний дрон. У нього єдиний недолік – дорого коштує (близько 7 тисяч гривень), його школі подарував дарує меценат.



Учні працюють з дронами

І поки заворожені п’ятикласники дивилися на летючий дрон, учень 11 класу Роман вже роздрукував на 3D-принтері запчастини до іншого дрона – підводного.

Роман пам’ятає, як до облаштування лабораторії у школ були інші уроки. "Раніше в кабінеті стояли токарні верстати, але до них нас не підпускали. І не факт, що вони працювали", – розповідає він.

Але школа знайшла гроші в громадському бюджеті на реконструкцію і нині хлопець демонструє уже десятки створених ним деталей на 3D-принтері.



3D-принтер у школі Києва

В одній з київських шкіл батьки п’ятикласників мали змогу вибрати – облаштувати кабінет для другої іноземної німецької чи STEM-клас. Обрали останній, адже діти можуть цьому кабінеті бути 5 – 6 годин, бо вони можуть своїми руками спробувати щось сконструювати.

За словами експертів, для того, щоб облаштувати STEM-клас у школі, потрібні не лише гроші, а й вчитель. Однак, саме на таких уроках діти вчаться створювати стартапи і проєкти.



Учні роблять власні проєкти

До слова, колись у 12 років Марк Цукерберг створив першу програму обміну повідомленнями, а Ілон Маск ще в 10 років розпочав розробку відеогри. Експерти наголошують, що на їх здібності вплинуло захоплення STEM-навчанням. Переваги такого навчання – читайте у статті.