Захопливе онлайн-навчання: 5 ідей для домашки, які учні залюбки виконають

Не всі школярі люблять виконувати домашні завдання. Адже зазвичай вони не доволі нудні та не пов’язані з реальним життям та інтересами дітей. Тому читайте кілька ідей для домашки, які учні виконають з задоволенням.

Для початку вчитель має зрозуміти, чим цікавляться сучасні школярі. Переважно це спілкування і челенджі у соцмережах, розваги у квест-кімнатах, перегляд цікавих роликів у ютубі та змагання в онлайн-іграх.

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Які домашні завдання вигадати, щоб вони одночасно дозволяли відпрацювати вдома програмний матеріал та були цікавими для школярів – читайте нижче кілька цікавих ідей.

Ідеї домашніх завдань, які учні виконають із задоволенням

Інстаграм літературного героя чи видатної особистості

Завдання: Запропонуйте школярам уявити, що якби певний літературний герой чи визначний науковець минулого століття, про яких вони читають у підручниках, жили б у наш час.

Імовірно, кожен би з них користувався б соціальними мережами для того, щоб поділитися своїми думками й переживаннями з друзями та знайомими.

Дайте учням пофантазувати, про що саме могли бути пости та сторіс героїв з минулого. Після цього запропонуйте створити відповідні проєкти, ґрунтуючись на знаннях відповідної теми.



Приклад допису, який би міг бути на instagram-сторінці Тараса Шевченка

Відео у тікток

Завдання: Запропонуйте школярам у якості домашнього завдання створити коротке тематичне відео, в якому на прикладі із повсякденного життя продемонструвати сенс фізичного закону чи математичної закономірності.

А для уроків української мови чи літератури можна запропонувати заримувати правило, розповісти вірш, додавши музичний супровід, та інше. Відео з домашнім завданням необхідно викласти, наприклад, у тікток, додавши відповідний хештег (наприклад, #літературнийтікток).

Ідея челенджу з декламації віршів Ліни Костенко:



Також учні залюбки візьмуть участь у цікавому челенджі (типу естафета онлайн), у ході якої необхідно записати короткий тематичний відеоролик, де продемонструвати власне вміння.

Це може бути виконання певних силових вправ (віджимання), змагання на швидкість промовляння скоромовок, декламування улюбленого вірша тощо.

Створення добірок тематичних онлайн-ресурсів

Завдання: Для кращого відпрацювання програмного матеріалу запропонуйте школярам у якості домашнього завдання створити власну добірку текстів та відео з інтернету щодо теми вивчення. Це можуть бути ролики з YouTube чи ТікТок, інтерактивні ігри, подкасти, пости у соцмережах, змістовні гіфки, меми та інше.

Головний умова: у запропонованих ресурсах має цікаво, стисло та змістовно розкриватися поточна тема вивчення.

Під час створення власної добірки учні невимушено засвоюватимуть навчальний матеріал та зможуть самостійно обирати джерела для опанування змісту теми.

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Тематичні онлайн-ігри

Завдання: Замість звичного розв'язання прикладів, написання вправи чи розв'язання задачі запропонуйте учням навчальну онлайн-гру, для виграшу в якій їм знадобляться відповідні знання, отримані під час уроку.

Наразі можна знайти десятки готових захопливих навчальних ігор, за допомогою яких можна закріплювати шкільну програму для учнів НУШ. Більшість з них українськомовні та безкоштовні.

Для старшокласників також можна знайти цікаві тематичні ігри, у межах яких необхідно моделювати різні процеси та проводити експерименти.



Приклад гри Minecraft, в якому учні виконують завдання вчителя

Також за допомогою окремих гейм-середовищ (наприклад, Classcraft чи Minecraft) учителі можуть самостійно створювати повномасштабні ігри-стратегії з будь-яким тематичним наповненням.

Вебквест для однокласників

Завдання: Запропонуйте школярам створити власний тематичний вебквест, які згодом пройдуть однокласники. Для того, щоб його розв'язати їм доведеться застосувати знання з теми вивчення.

При цьому саме під час створення власного квесту кожному необхідно скласти незвичні запитання та максимально проявити власний рівень знань та творчого мислення.

Можете також об'єднати клас у декілька команд та запропонувати кожній з них створити проєкт квесту онлайн.