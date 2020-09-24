У МОЗ ухвалили протиепідемічні заходи у дитячих садочках та заявили, що відповідальність за організацію безпеки покладається на засновника та керівника закладу дошкільної освіти.

Міністерство охорони здоров’я ухвалило постанову від 22 вересня 2020 року "Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину", передає пресслужба відомства.

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Зазначимо, що уряд дозволив регіонам самостійно вирішувати, чи відновлювати роботу садочків у червоних зонах. Школярі не відвідуватимуть заклади освіти лише у тому разі, якщо на самоізоляцію відправлять понад половину груп. Більше про це – читайте тут.

Щоб запобігти поширенню COVID-19 у садочках, засновник та керівники закладів повинні здійснювати свою діяльність з урахуванням вимог санітарного законодавства та необхідності забезпечення належної безпеки.

Заходи безпеки від коронавірусу в дитячих садочках

Допуск до роботи персоналу садочків здійснюється після перевірки температури. Також вони повинні мати маску для обличчя.

Не допускати на роботу працівника з підвищеною температурою тіла понад 37,2 або з ознаками гострого респіраторного захворювання.

При появі підвищеної температури понад 37,2 під час роботи працівник має піти з роботи та самоізолюватися.

Керівник закладу має забезпечити необхідні умови для дотримання правил особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники, антисептики).

Працівники закладу варто робити вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних засобів, а також провітрювати приміщення протягом близько 15 хвилин перед відкриттям закладу.

Чи можна проводити концерти в садочку? Дозволено проведення культурно-виховних заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з однієї групи та за присутності одного з батьків дитини з розрахунку однієї особи на 5 квадратних метрів площі приміщення.

Але всі заходи варто проводити з дотриманням протиепідемічних заходів. Проте, у садочку варто обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих приміщеннях.

На період карантину рекомендується:

розробити адаптивний графік прогулянок та занять з метою недопущення об’єднання груп; обмежити кількість дітей в групах, виходячи з можливості забезпечення безпеки; проводити додаткові ігри та вправи, які б доносили дітям важливість індивідуальних заходів профілактики та фізичного дистанціювання; надавати пріоритет активностям, що проводяться на відкритому повітрі; обмежити заняття та ігри, що передбачають безпосередній фізичний контакт між дітьми та персоналом; забезпечити процес організації харчування, що дозволяє мінімізувати кількість дітей, які харчуються одночасно за одним столом.

На період карантину забороняється:

використання багаторазових (тканинних) рушників;

використання м’яких іграшок;

використання килимів з довгим ворсом;

перебування у вуличному взутті (без змінного) всередині приміщень;

проведення батьківських зборів (окрім тих, що проводяться дистанційно).

Так, засновник чи керівник закладу мають забезпечити:

щоденний контроль за виконанням заходів;

проведення роз’яснювальної роботи з персоналом щодо безпеки та реагування на виявлення симптомів COVID-19 серед персоналу або вихованців;

розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з реєстрацією випадків захворювання на коронавірус;

недопущення до роботи персоналу, який потребує самоізоляції.

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