Діджиталізація освітнього процесу й робота з технологіями дистанційного навчання вже помітно вплинула на якість та можливості освіти в Україні. Як захистити свої персональні дані під час онлайн-уроку – читайте в матеріалі.

Запровадження дистанційного навчання на початку пандемії спонукало педагогів швидко шукати способи, інструменти та електронні канали комунікації з учнями та батьками. Про захист персональних даних в процесі дистанційного навчання розповіли на сайті освітнього омбудсмена України.

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Використання методів онлайн-навчання тісно пов'язане з безпекою роботи, зокрема використанням та обробкою персональних даних учасників освітнього процесу.

Які заходи безпеки інсують для проведення дистанційного навчання

В Україні поки ще немає чітко визначеної нормативної бази, яка б регулювала безпеку роботи вчителів та учнів в інтернеті під час дистанційного навчання, у тому числі безпеку роботи з персональними даними. Але ніщо не заважає використовувати вже існуючі норми законодавства.

Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти визначає, що під час онлайн-навчання освітній процес організовується з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних.

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В листі МОН "Щодо організації дистанційного навчання" наголошується, що всі учасники освітнього процесу повинні дотримуватися вимог захисту персональних даних в електронному освітньому середовищі.

Основною нормою, яка стосується й навчального процесу в режимі онлайн, є закон України "Про захист персональних даних".

Як закладам освіти гарантувати безпеку дистанційного навчання

Міжнародний союз електрозв'язку надає наступні рекомендації для шкіл та вищих навчальних закладів:

забезпечити надійну шкільну мережу, використовувати послуги офіційного та надійного інтернет-провайдера ;

; використовувати ліцензійне програмне забезпечення для фільтрації та моніторингу безпеки пристроїв;

для фільтрації та моніторингу безпеки пристроїв; визначити правила, де і як можуть використовувати технології різні учасники навчального процесу;

призначити спеціального координатора і робити облік інцидентів, пов'язаних з безпекою в режимі онлайн;

і робити облік інцидентів, пов'язаних з безпекою в режимі онлайн; навчати педагогів захисту персональних даних в інтернеті;

організовувати таке ж навчання для школярів;

взяти до уваги потенційний вплив технологій на психіку учнів.



Безпечні платформи для дистанційного навчання / Фото Unsplash

Електронні освітні платформи, сервіси та інструменти, за допомогою яких організовується навчальний процес під час дистанційного навчання, має обрати та схвалити педагогічна рада закладу освіти.

Освітній омбудсмен України радить використовувати одну або дві платформи, адже це допоможе краще контролювати витік персональних даних.

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Заклади освіти повинні повідомляти учнів та батьків, які персональні дані будуть оброблятися під час використання тієї чи іншої платформи.

Що робити вчителям для захисту персональних даних

Вчителі настільки ж вразливі перед кібератаками, шкідливими програмами, вірусами та зламами, як і всі інші.

Насамперед необхідно слідкувати за безпекою і надійністю робочих та персональних пристроїв, які ви використовуєте для проведення дистанційного навчання. Для цього:

використовуйте надійні паролі для блокування пристроїв;

для блокування пристроїв; завершуйте сеанси та виходьте з облікових записів , коли не використовуєте програми;

, коли не використовуєте програми; встановіть та регулярно оновлюйте антивірусне забезпечення.

Також необхідно розмежовувати приватне та професійне спілкування в інтернеті. Для цього створіть щонайменше два аккаунти, з яких ви будете вести спілкування.



Використовуйте паролі для блокування пристроїв / Фото Getty

Поради для учнів та батьків

Захист персональних даних під час дистанційного навчання – це перш за все спільна робота батьків, учнів та педагогів.

Для батьків та учнів Міжнародний союз електрозв'язку пропонує такі рекомендації:

спілкуйтеся зі своїми дітьми, цікавтеся, що вони люблять переглядати в інтернеті;

визначте, які технології, пристрої та онлайн-послуги використовуються у вас вдома;

слідкуйте за оновленням антивірусу на всіх пристроях, виставте необхідні фільтри в програмному забезпеченні;

в програмному забезпеченні; в родинному колі домовтеся про використання інтернету й особистих пристроїв, зокрема що стосується окремих сайтів, пошукових систем та контенту;

поясніть дітям, що перш ніж публікувати світлини або відео в мережі, необхідно спершу запитати дозволу людей, які там зображені;

людей, які там зображені; наголосіть, що не можна ділитися своїми паролями та даними входу в приватні аккаунти навіть з найближчими друзями;

та даними входу в приватні аккаунти навіть з найближчими друзями; дізнайтеся, як видалити профіль чи миттєво змінити інформацію, якщо раптом щось трапиться.

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