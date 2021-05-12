Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський розповів, як та чи всі столичні школи забезпечені охороною та відеоспостереженням.

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За його словами, один із інструментів, які допомагають покращити безпеку у школах, є відеоспостереження. Також кожна школа у Києві має тривожну кнопку виклику охорони.

Зараз в більшості шкіл вже є відеоспостереження. Але ми працюємо над тим, щоб воно було у кожній школі. Це вже навіть передбачено в бюджеті міста, як і забезпечення шкіл інтернетом,

– наголосив Мондриївський.

Заступник голови КМДА запевнив, що в тих районах, де підвищений рівень злочинності, у школах працює муніципальна охорона. Вона займається постійним наглядом закладів освіти. Це планують запровадити для кожної школи.

Окрім того, КМДА зараз працює над новим проєктом – встановленням автоматизованої системи датчиків руху. Це має посилити безпеку в школах.

Ми будемо робити все для того, щоб в автоматичному режимі, особливо у вечірній та нічний час, коли школа не працює, була автоматизована система сигналізації, щоб уникнути проникнення в школи,

– додав Мондриївський.

Чи будуть у школах встановлювати рамки металошукачів? Заступник голови КМДА вважає, що для такого рішення потрібна рекомендація фахівців безпеки та поліції.

"Ми й так зараз обмежили доступ дорослих та батьків до шкіл під час пандемії. Я не бачу сенсу встановлювати зараз рамки металошукачів. Але якщо фахівці побачать в цьому потребу, ми будемо розглядати такі варіанти", – підсумував він.

До слова, у вівторок, 11 травня, в одній зі шкіл у місті Казань сталася смертельна стрілянина. Стрілком виявився 19-річний Ільназ Галявієв, якого лише нещодавно відрахували з коледжу.

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