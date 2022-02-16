Ліцей при посольстві Франції закривався з вівторка, 15 лютого. Зазначається, що це дострокові канікули.

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Французький посол Етьєн де Понсен заявив, що там вирішили відпустити ліцей імені Анни Київської на зимові канікули з 15 лютого. За його словами, учні пішли на відпочинок раніше, ніж планувалося.

Видання Depo.Київ також повідомило, що керівництво ліцею надіслало батькам учнів офіційні листи.

Через контекст безпеки, який є пріоритетним дипломатична служба щойно ухвалила рішення про дострокове закриття нашого закладу,

– йдеться у листі.

Заняття планують відновити в середу, 9 березня. Про це обіцяють повідомити додатково.



Лист, який отримали батьки учнів французького ліцею у Києві / Фото Depo.Київ

До слова, львівські школи навчають учнів 9 − 11 класів стріляти з пневматичної зброї. Такі заняття проводитимуть щодня, а стріляти планують навчити всіх старшокласників. Директори також пройшли схожі навчання. Деталі – читайте тут.