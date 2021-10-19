Загорівся одяг: учень з В'єтнаму помер через вибух телефона на онлайн-уроці

Учень п'ятого класу з В'єтнаму помер після вибуху телефона. Він використовував свій мобільний на онлайн-уроці, коли той раптово вибухнув і підпалив його одяг. Хлопчика врятувати не вдалося.

Хлопчик через посилення карантину навчався дистанційно вдома в провінції Нгеан. Інцидент стався близько 16 вечора. Відомо, що учень під час онлайн-уроку перебував у навушниках.

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І раптово під час заняття в хлопчика вибухнув телефон. Через це загорівся одяг учня.

Сусіди підбігли до будинку і терміново відвезли хлопчика до лікарні, але той помер вночі.

Чиновник Ле Чунг Сон підтвердив цю новину і сказав, що вони відвідали сім'ю, щоб висловити співчуття. Зазначається, що поліція відкрили справу, але місцеві ЗМІ заявили, що сім'я хлопчика не хоче, щоб інцидент розслідувався.

До слова, в Індії вчитель жорстоко покарав школяра за спізнення на урок. Педагог поставив учня на коліна та побив його палицею. Одному однокласнику вдалося зняти це на відео. Деталі – читайте у статті.