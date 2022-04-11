Задля безпеки переміщують сумський ліцей, де навчалося майже 400 підлітків

Для безпеки дітей Держприкордонслужба змінює дислокацію ліцею з Сум. Там навчалося майже 400 підлітків.

Ліцей доводиться тимчасового переміщати у більш безпечне місце через значну близькість ворожих військ та пошкодження його приміщень.

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У ДПСУ наголосили, що міська влада та керівництво вишів Хмельницького готові забезпечити умови для проживання та якісного навчального процесу ліцеїстів.

Додамо, що зранку 24 лютого керівництво ліцею отримало вказівку від прикордонників убезпечити усіх вихованців, направивши їх до місць проживання. Це було правильне рішення, бо в перші дні війни навчальний заклад було обстріляно росіянами.

Зокрема, обстріли спричинили пошкодження приміщень. З міркувань безпеки наказ про зміну дислокації було видано після припинення активних бойових дій поблизу Сум.

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До слова, станом на 6 квітня в Україні внаслідок обстрілів і бомбардувань пошкоджено майже 930 закладів освіти, з них 83 повністю зруйновано.