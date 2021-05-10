Експерти розповіли, які найпоширеніші страхи мають випускники перед ЗНО та що робити, аби їх позбутися на успішно скласти тест.

До теми Зараз існує небезпека скасування ЗНО, – освітній омбудсмен

Чого бояться учні перед ЗНО: головні страхи

Забути все та наробити помилок

Під час складання ЗНО майже всі випускники мають великий стрес. І в деяких випадках це може призвести до розгублення і помилок у тестах. Цього бояться навіть ті учні, які добре розуміються у певному предметі.

Не виправдати очікування близьких

Ще один найпопулярніший страх учнів перед ЗНО – не виправдати очікування родини та вчителів. Це не дивно, адже суспільний тиск дійсно дуже великий.

До того ж, батьки та педагоги справді хвилюються за своїх дітей, тому інколи можуть надто тиснути через це.

Не набрати балів для вступу до університету

Деякі університети мають дуже високі вимоги для абітурієнтів. Проте, набрати прохідний бал цілком реально.

До того ж, не лише в одному вишу є потрібні вам спеціальності. А вимоги в менш популярних університетах не такі високі.

Втратити можливість вступити до університету

ЗНО – справді великий стрес. Але не варто думати, що якщо ви погано складете ЗНО, то не вступите до університету і будете невдахою. Насправді є багато інших можливостей розвиватися.

Окрім того, ЗНО не є мірилом успіху, і він залежить від багатьох речей, навіть від везіння. А вступити до університету можна й наступного року.

Складати ЗНО дуже страшно

Процедура проведення ЗНО доволі сувора, і там випускникам необхідно дотримуватися певних правил:

не запізнюватися,

не забути взяти з собою документи та запрошення-перепустку,

не списувати тощо.

До того ж, учні нерідко уявляють собі суворих екзаменаторів. Насправді ж усе не так страшно.

Як боротися зі страхом і тривожністю перед ЗНО? Експерти радять працювати із своїм стресом, тривожністю і страхом, а не просто сподіватися, що все пройде саме по собі.

Адже стрес не тільки негативно впливає на здоров’я, але й уповільнює процес підготовки до ЗНО.

Як побороти страх перед ЗНО

Для того, аби все було добре, експерти радять застосовувати дієві прийоми боротьби зі страхом:

Хвилюватися – нормально. Цікаво, що на тестофобію (страх іспитів) страждають 96% студентів. Абсолютно всі хвилюються, відмінність лише у тому, що є спокійніші або більш тривожні люди. Тому працюйте із фізичними симптомами. Наприклад, думайте про щось приємне, дихайте повільно тощо.

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