В Офісі омбудсмена пояснили, що обов'язкова вакцинація створює колективний імунітет для дітей. Під захист тоді потрапляють навіть ті, кого не можна щепити через медичні протипокази.

Актуально Чи можуть невакциновані діти відвідувати садочки та школи: пояснення експертки

ВСУ визнав вимогу вакцинації виправданою

Крім того, Верховний Суд у своїй постанові від 17 квітня 2019 року зазначив, що вимога про обов'язкову вакцинацію населення проти особливо небезпечних хвороб з огляду на потребу охорони громадського здоров'я, а також здоров’я зацікавлених осіб, є виправданою. Суд звернув увагу, що завданням держави є забезпечення дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на освіту та інтересами інших дітей,

– повідомили в Офісі Омбудсмена.

Зазначимо, у березні 2021 року у Верховному суді залишили без змін рішення, в якому оскаржували відсторонення від занять учениці ліцею, що була не щеплена за віком.

Євросуд з прав людини визнав правомірними штрафи за відмову від вакцинації

8 квітня 2021 крапку у суперечці остаточно поставила Велика Палата Європейського суду з прав людини. Євросуд визнав правомірними адміністративне покарання батьків за відмову від обов'язкової вакцинації дітей.

Деталі тут ЄСПЛ визнав, що штрафування батьків за відмову від вакцинації дітей – правомірне