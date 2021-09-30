Заборона студентам виїжджати за кордон

КНУ додав до цього повідомлення копію листа, у якому наголосили, щоб старости груп, завідувачі кафедр і викладачі не приховували випадки відсутності студентів в Україні під час навчального року і відповідальність за такі дії.

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У листі йдеться про те, що під час навчального року студенти можуть перебувати поза межами України виключно у випадку їх офіційного направлення університетом (на навчання, стажування, конференцію тощо), що має бути визначено відповідним наказом.

Якщо з’ясовується, що здобувач освіти під час навчального року (за винятком періоду канікул чи міжсесійного періоду) перебуває за межами України без видання наказу університету, то його мають негайно відрахувати за невиконання індивідуального плану,

– наголосили у виші.

"Офіційно навчання є очним", – пояснення КНУ

Проректор з науково-педагогічної роботи Андрій Гожик пояснив, що в КНУ немає дистанційної форми навчання. З першого вересня у виші навчаються за змішаною формою і роблять все, щоб повернутися до неї після 13 жовтня.

"Шановним студентам я порекомендував би думати про майбутнє: наразі в багатьох країнах при визнанні дипломів звіряють вказані в них терміни навчання із періодом перебування в країні навчання", – зазначив він.

Проректор підтвердив факт, що попередив факультети листом про перебування студентів за кордоном.

Так, я попереджаю факультети… Коли навчання офіційно є очним, то відсутність студента є підставою для звинувачення і його, і нас у недоброчесності. Такої практики не повинно бути. За такі речі відраховують в університетах всього світу,

– додав Гожик.

За його словами, мова не йде про короткотермінову відсутність, яка не створює ризиків для виконання індивідуального навчального плану.

Висновок – заборони на виїзд за кордон для студентів немає, але в КНУ виступають "проти відсутності здобувачів освіти під час навчального процесу".

До слова, Міністерство освіти і науки розмістило проєкт нових умов прийому на навчання для абітурієнтів на 2022 рік. Якщо проєкт приймуть, то вступників чекають зміни. Як будуть вступати до вишів цього року – читайте у статті.