Заборгували 3 мільйони: вчителі на Тернопільщині протестують, бо їм рік не виплачують зарплату

У Кременці понад 50 вчителів вийшли на протест. Вони повідомили, що їм вже рік не виплачують обіцяної зарплати. Борги перед педагогами складають більше 3 мільйонів гривень.

Педагоги, які вийшли на протест, заявили, що більше чекати не можуть, адже ситуація буде тільки погіршуватися.

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"Ми вийшли показати, що теж хочемо жити і має бути якесь гідне ставлення до освітян", – каже вчитель фізкультури у Волинському ліцеї Андрій Волянюк.



Протест вчителів на Тернопільщині через зарплати / Скриншот з відео

Підтримати освітян прийшла і вчителька Надія Медецька, яка нещодавно голодувала заради того, щоб Чугалівська гімназія в Кременецькій громаді продовжувала працювати. Вона каже, що її вимоги так і не підтримали, а проблем у місцевої освіти є багато.

Згодом до вчителів вийшов міський голова Кременця та підтвердив інформацію про борги освітянам у розмірі 3 мільйонів гривень.

Ми працюємо над тим, щоб наповнити бюджет і забезпечити працівників бюджетної сфери зарплатою. Проте цього року для комунальних установ збільшилася ціна за послуги – тепер куб газу коштує майже 35 гривень,

– наголосив міський голова Андрій Смаглюк.

Вчителі подали звернення у Кременецьку міську раду, щоб їм виплатили зарплату, а також звільнили тих, хто має безпосередню відношення до її заборгованості.

До слова, президент Володимир Зеленський анонсував нові премії освітянам, учні яких стали переможцями у міжнародних олімпіадах. До цього часу такі премії призначалися лише учасникам конкурсів. Деталі – у статті.