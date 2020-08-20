Чи забирають вступники з ОРДЛО місця в інших абітурієнтів: відповідь експертки
Для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу скасували ЗНО для вступу в українські виші. Також вони можуть вступати на основі пільг. Але чи не забирають вони місця в інших абітурієнтів?
На прес-конференції "Освіта для тимчасово окупованих територій" експертів попросили відповісти на питання, чи збільшилася кількість пільгових місць для вступників з ОРДЛО чи їх просто забрали від інших пільгових категорій, передає 24 канал.
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Керівниця головного управління вищої освіти МОН Світлана Кретович запевнила, що кількість бюджетних місць для абітурієнтів з окупованих територій збільшилася. За її словами, це спеціальна квота-2, яка визначає 20 або 10% від максимально можливого обсягу державних місць.
Ніхто ні в кого нічого не забирає. Після 20 серпня ці місця йдуть в загальний конкурс, і потім їх будуть додавати лише в межах зазначеної квоти. У нас є домовленість з Міністерством економічного розвитку,
– додала вона.
За словами Кретович, на сьогодні ця віртуальна квота для вступників з ОРДЛО становить майже 13 тисяч місць. У межах кожного навчального закладу кількість бюджетних місць для вступників можна подивитися на сайті закладу.
Додамо, що раніше Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак запевняв, що вступники з окуповнаих територій під час пільгового вступу конкурують лише між собою, а не з іншими абітурієнтами з України.
Що відомо про вступ абітурієнтів з окупованих територій?Оскільки в Україні не визнають атестатів з окупованих територій Донецької та Луганської областей, Криму та Севастополя, вступники мають право вступати до українських університетів без ЗНО.
За відповідні зміни до закону про вищу освіту у липні 2020 року проголосувала Верховна Рада проголосувала. Тож, це дозволяє дітям з неконтрольованих територій вступати у виші України без складання ЗНО, але на основі внутрішніх іспитів. Окрім того, вступати цій катергорії абітурієнтів можна не у всі ЗВО.