Для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу скасували ЗНО для вступу в українські виші. Також вони можуть вступати на основі пільг. Але чи не забирають вони місця в інших абітурієнтів?

На прес-конференції "Освіта для тимчасово окупованих територій" експертів попросили відповісти на питання, чи збільшилася кількість пільгових місць для вступників з ОРДЛО чи їх просто забрали від інших пільгових категорій, передає 24 канал.

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Керівниця головного управління вищої освіти МОН Світлана Кретович запевнила, що кількість бюджетних місць для абітурієнтів з окупованих територій збільшилася. За її словами, це спеціальна квота-2, яка визначає 20 або 10% від максимально можливого обсягу державних місць.

Ніхто ні в кого нічого не забирає. Після 20 серпня ці місця йдуть в загальний конкурс, і потім їх будуть додавати лише в межах зазначеної квоти. У нас є домовленість з Міністерством економічного розвитку,

– додала вона.

За словами Кретович, на сьогодні ця віртуальна квота для вступників з ОРДЛО становить майже 13 тисяч місць. У межах кожного навчального закладу кількість бюджетних місць для вступників можна подивитися на сайті закладу.

Додамо, що раніше Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак запевняв, що вступники з окуповнаих територій під час пільгового вступу конкурують лише між собою, а не з іншими абітурієнтами з України.