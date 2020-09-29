Американські вчені дослідили, що завелика кількість зображень у дитячих книжках відволікає маленького читача від тексту і заважає йому розуміти прочитане.

Дослідження науковці опублікували в журналі Science of Learning.

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Вчені написали книжку про рибку Френкі у двох варіантах і оформили її картинками. Так, у першому варіанті картинок було багато, а також був яскравий фон, у другому – на ілюстраціях залишили тільки важливі об'єкти, які допомагають розуміти розповідь.

Як проходило дослідження? Відомо, що у дослідженні взяли участь близько 60 учнів першого і другого класу (дітям було від 5 до 7 років, і вони тільки вчилися читати).

Для цього дітей розділили на дві групи, і вижали різні варіанти книжок. Третій, додатковий варіант книжки, був схожий на перший, але там текст розташовувався на виділеному білому тлі (цей варіант використовували в додатковому експерименті).

Як виглядала книжка з багатьма малюнками і з мінімальною кількість картинок:



Результати дослідження

Науковці перевірили, як наявність ілюстрацій впливає на розуміння тексту: кожну дитину попросили прочитати книжку і відповісти на питання (наприклад, як звали героя).

Вчені з’ясували, що діти, які читали книжку з мінімальною кількістю ілюстрацій, насправді розуміли набагато більше з прочитаного. Натомість чим більше картинок було в книжці, тим більше на них відволікалися учні.

Чому у дитячих книжках є багато картинок?

Для того, аби навчити дитину читати (зокрема, зацікавити її книгою), допомагають барвисті ілюстрації, які використовують в дитячих книжках. Наприклад, вивчити літеру "А" дитині набагато легше, якщо вона співвіднесе її з предметом, назва якого на цю букву починається.