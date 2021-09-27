Забагато домашки та проблеми з викладачами: як студенти та учні ставляться до дистанційки

Навчання триває лише місяць, а частина українських закладів освіти вже перейшли на дистанційку. Дослідження показують, що лише третина учнів поставилися до цього позитивно, водночас більшість хоче навчатися в очному режимі.

Учні та студенти оцінюють онлайн-навчання позитивно, бо це дозволяє не захворіти на коронавірус. Проте діти почали отримувати більше домашки та стикнулися з необізнаністю викладачів у комп'ютерах.

До теми Дистанційка в окупантів: учні змушені передавати домашку через чорний вхід або вікна школи

Як ставляться до дистанційки студенти

Ще минулого року студенти виділили декілька головних недоліків у дистанційному форматі навчання. Йдеться про надвелику кількість домашніх завдань, погану організацію проведення занять та низьку комп’ютерну грамотність серед викладачів.

У нас є викладач, який навіть посилання на конференцію не вміє сам створювати. Тому це робимо ми, аби він почав проводити пари. Ще проблема з новими викладачами, яких група не знає. Ми не завжди можемо зрозуміти, як з ним зв’язатися, бо контактів просто немає,

– каже студентка Катерина Барило.

Дівчина навчається в КНУ Шевченка. І попри недоліки, за її словами, дистанційка – це все одно краще, ніж їздити в університет в забитому метро і наражати себе на небезпеку.

Також активно обговорюють новини про обов’язкову вакцинацію серед студентів, які проживають у гуртожитках.

Студенти вважають, що це досить абсурдне рішення, оскільки у ньому не враховуються важливі фактори. Як приклад, що робити тим, у кого алергія на вакцину або людям з окупованих територій чи іноземцям?

"Куди їх виселять? Якщо така ініціатива буде діяти лише під час “дистанційки” – то це пів біди, але якщо це до кінця пандемії, то навряд хтось захоче кожен день кататися з міста в місто заради 2 – 3 пар", – розповідає студент ВДПУ ім. Коцюбинського Роман Єфременюк.

Важливо Скандал в університеті Богомольця: невакцинованих студентів можуть відрахувати

Що кажуть викладачі вишів

Серед викладачів зазначають, що дистанційне навчання – це гарна можливість для студентів навчитися краще організовувати себе.

Навчаючись вдома студентам не потрібно витрачати час на збори та дорогу до університету і назад. За цей зекономлений час вони зможуть зробити щось корисне або краще вивчити матеріал,

– каже викладач Віктор Крупка.

За його словами, тут є як переваги, так і недоліки. На його думку, з одного боку, всі можуть проводити пару в улюбленому місці чи під час подорожі, а з іншого – деякі студенти користуються цим і на занятті присутні лише формально.

Як ставляться до дистанційки учні

У школах ситуація дещо гірше, адже до перерахованих вище проблем додається ще низький рівень забезпечення знаннями.

Львів’янка Ксенія Кугаєвська запевняє, що через екран сприймати інформацію набагато важче, ніж у класі. Окрім того, немає атмосфери живого спілкування, не відчувається взаєморозуміння між учнями та вчителем.

Ще гірше, коли починаються проблеми зі зв’язком. Так можна пропустити якусь важливу інформацію, яку потім доведеться або перепитувати, або вже вчити самостійно,

– додає учениця.

Що кажуть вчителі та батьки

Серед батьків та вчителів також піднімаються питання спільної дисципліни та організації.

Так, мама учениці каже, що їй постійно доводиться відволікатися, щоб впевнитись, що дитина точно вчиться. "Бувають і такі випадки, коли учня просто не помітили й не впустили на онлайн-урок, а потім поставили йому пропуск", – каже вона.

За словами вчителів, ситуації, коли учні не приходять на заняття або зривають уроки – не рідкість. Також педагоги додають, що деякі навчальні дисципліни вивчати дистанційно практично немає сенсу.

Проводити онлайн уроки фізкультури, трудового навчання чи хімії важко. Я не думаю, що у кожному домі є свій тренажерний зал, станок з інструментами чи лабораторія з реагентами. Тому дітям доводиться пояснювати все в теорії, а це позбавляє розуміння половини матеріалу,

– вважає вчитель Володимир Данчак-Стахов.

Отож, дистанційне навчання має свої недоліки і більшість учнів та студентів хочуть навчатися у звичному форматі. Це підтверджують і результати опитування – очному навчанні віддали перевагу 65% українських школярів.

До слова, у жовтій зоні змінилися умови роботи закладів освіти. З 23 вересня очно працювати можуть лише ті школи та виші, де понад 80% працівників мають COVID-сертифікати, в іншому випадку вони переходять на дистанційку. Де школи вже почали навчання в онлайн-режимі – читайте у статті.