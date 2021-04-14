Уряд ухвалив стипендії для переможців шкільних олімпіад та учнів, які найкраще складуть ЗНО

Уряд ухвалив постанову про стипендії для учнів. Так, 270 школярів, які найкраще складуть ЗНО, зможуть отримати стипендію у розмірі 10 000 гривень. Вона буде виплачуватися щомісяця протягом року.

Кабмін 14 квітня прийняв відповідну постанову. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що премія видається школярам, які найкраще складуть ЗНО. Проте, грошову винагороду отримають лише 270 учнів.

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Також стипендії виділять і переможцям всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад. Зокрема:

для переможців всеукраїнських олімпіад – 20 000 гривень,

для переможців міжнародних олімпіад – 100 000 гривень.

Це важлива ініціатива для підтримки талановитої молоді. Такі стипендії та премії Президента України – це свідчення, що гарні результати в навчанні отримають визнання зі сторони держави,

– написав Шмигаль.



До слова, раніше Верховна Рада проголосувала за постанову про премії для випускників. Так, 30 учнів, які з чотирьох предметів ЗНО наберуть 790 чи більше балів (один предмет має бути написаний на 200 балів), отримають по 100 тисяч гривень премії.

Але тут є одна умова – гроші отримають лише ті випускники, які вступатимуть у 2021 році до українських вишів.