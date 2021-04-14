Кабмін 14 квітня прийняв відповідну постанову. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що премія видається школярам, які найкраще складуть ЗНО. Проте, грошову винагороду отримають лише 270 учнів.
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Також стипендії виділять і переможцям всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад. Зокрема:
- для переможців всеукраїнських олімпіад – 20 000 гривень,
- для переможців міжнародних олімпіад – 100 000 гривень.
Це важлива ініціатива для підтримки талановитої молоді. Такі стипендії та премії Президента України – це свідчення, що гарні результати в навчанні отримають визнання зі сторони держави,
– написав Шмигаль.
До слова, раніше Верховна Рада проголосувала за постанову про премії для випускників. Так, 30 учнів, які з чотирьох предметів ЗНО наберуть 790 чи більше балів (один предмет має бути написаний на 200 балів), отримають по 100 тисяч гривень премії.
Але тут є одна умова – гроші отримають лише ті випускники, які вступатимуть у 2021 році до українських вишів.