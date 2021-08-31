За якої умови будуть закривати школи у новому навчальному році

Вже завтра учні зайдуть до своїх класів та розпочнуть навчання. Україна наразі перебуває у зеленій зоні карантину, тому поки діти навчатимуть очно. Проте у випадку погіршення епідемічної ситуації вони можуть перейти на дистанційне навчання. За якої умови будуть закривати школи – читайте у статті.

МОЗ дозволило цього року святкову лінійку, однак вона не є обов’язковою. Якщо школа таких вирішить влаштувати лінійку, то її краще організувати просто неба та уникати скупчення людей.

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За якої умови школи закриватимуть на карантин

Перші тижні навчання будуть проходити в очному форматі, проте далі все буде залежати від епідеміологічної ситуації в Україні.

Так, якщо буде зростати кількість захворювання на COVID-19, і країна перейде на жовтий, помаранчевий або червоний рівень, то будуть працювати тільки ті школи, у яких вакциновано понад 80% педагогів.

Окрім того, школи працюватимуть з дотриманням протиепідемічних заходів:

температурний скринінг,

дотримання маскового режиму на перервах (учні початкової школи можуть бути без захисних масок, а школярі від 12 років повинні їх використовувати лише на перерві),

різний початок уроків у класах,

організація кількох входів у школи,

самоізоляція усього класу за наявності хворих на коронавірус учнів тощо.

Як планують почати навчання у школах різних міст

Київ

Директор Департаменту освіти та науки Олена Фіданян сказала, що у Києві школи працюватимуть у звичному режимі, а далі все залежатиме від ситуації із захворюваністю.

За жовтої або помаранчевої зони карантину деякі школи можуть працювати у змішаному форматі. Очно працюватимуть – за умови вакцинації 80% викладацького складу.

За словами Фіданян, київські школи перейдуть на дистанційку в разі встановлення червоного рівня епіднебезпеки.

Львів

Львівські школи також розпочнуть навчальний рік очно, однак у деяких закладах старшокласники можуть кілька днів здобувати освіту дистанційно. Про це заявила начальниця управління освіти Зоряна Довганик.

Якщо половина учнів у закладі перебуватиме на самоізоляції, він змушений буде перейти на дистанційну освіту. Це також відбудеться за умови, якщо Львів вийде із зеленої зони карантину.

Додамо, що мерія Львова не рекомендує проводити масових святкувань, проте школи можуть ухвалювати рішення самостійно. Андрій Садовий каже, що Львів вже давно відмовився від традиційних лінійок на 1 вересня.

Одеса

Директорка департаменту освіти і науки Олена Буйневич розповіла “Сусільному”, що в Одесі класи закриватимуться на карантин у разі, якщо 20% учнів хворітимуть. Це відбудеться навіть якщо місто перебуватиме у зеленій зоні карантину.

У випадку, якщо епідеміологічна ситуація в Одесі погіршиться, заклади освіти із менш ніж 80% вакцинованих педагогів перейдуть в онлайн-формат роботи. За моїм прогнозом, будуть школи, які навіть за наявності 80% щеплених, працюватимуть дистанційно, –

заявила вона.

До слова, міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що учні молодших класів та вихованці дитячих садків повинні навчатися, незалежно від епідемічної ситуації. Він додає, що за рішеннями педрад деякі школи можуть перейти на дистанційне навчання, якщо у них будуть спалахи захворювань.