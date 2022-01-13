Нинішні морози на навчанні у школах майже не позначилися. Лише на Харківщині вісім шкіл перевели на дистанційку через ожеледицю.

До теми Не через коронавірус: на Харківщині 8 шкіл перевели на дистанційне навчання

За якого морозу діти не мають ходити до школи

Зазвичай, якщо настає "суворий мінус", органи влади ситуативно випускають документи з рекомендаціями.

Зокрема, у 2012 році Міністерство освіти видало наказ про роботу навчальних закладів в умовах низьких температур. Тоді синоптики я прогнозували різке сильне похолодання.

Адміністраціям шкіл наказали скасувати навчання у разі зниження температури до -20. Професійно-технічним, позашкільним і вищим навчальним закладам – лише рекомендували. Документ цей досі чинний.

Водночас у Санітарному регламенті для шкіл, який набув чинності у 2021 році, зазначено лише те, що у групах подовженого дня учнів початкової школи прогулянка на відкритому повітрі повинна становити не менше ніж 1,5 години протягом дня (за умов зовнішньої температури повітря не нижче ніж 10 °C)".

Чи означає це скасування уроків

Коли у лютому 2021 року Україну атакували потужні морози, МОН розіслало лист керівникам департаментів освіти і науки обласних, КМДА та директорів, але там не було вказано конкретні температури.

У листі зазначалося, що якщо мороз сильний – закладам варто організувати дистанційне навчання.

Просимо розглянути можливість організації навчання учнів з використанням технологій дистанційної освіти, інтернет-ресурсів; провести серед учасників освітнього процесу роз’яснювальну роботу щодо попередження переохолодження, техніки безпеки тощо,

– йшлося у листі.

Крім того, у МОН вказали на Санітарний регламент, у якому йдеться, що в разі надзвичайних погодних умов та надзвичайних ситуацій засновник (засновники) закладу освіти можуть самостійно ухвалювати рішення про тимчасове призупинення навчання.

Відтоді нових документів щодо навчання під час сильних морозів від МОН не було.

Висновки:

температурний орієнтир для ухваленнями школами якогось рішення щодо зміни формату чи призупинення занять – мінус 20 градусів;

МОН виступає за те, щоб у разі сильного морозу у школах не скасовували уроки, а переводили дітей на дистанційку;

загалом адміністрації шкіл можуть самі вирішувати, як робити в такій ситуації.

До слова, у місті Світловодськ, що в Кіровоградській області, школярі кілька днів навчалися дистанційно. Все через те, що у класах дуже холодно – найнижча температура 13, найвища – 16 градусів. Деталі – читайте у статті.