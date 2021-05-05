Чи зможуть діти повернутися за парти у новому навчальному році: коментар МОН та ЮНІСЕФ

У Міносвіти та ЮНІСЕФ в Україні прокоментували умови повернення до очного навчання в новому навчальному році. Від чого залежить те, чи повернуться діти за парти у вересня 2021 року – читайте у матеріалі.

Зокрема, у відомствах переконують, що це залежить від рівня епідемічної ситуації в Україні та від темпів вакцинації.

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У Міністерстві освіти і науки заявили, що формат, в якому буде проходити новий навчальний рік, залежатиме від епідемічної ситуації на території України в цілому або на території окремих регіонів.

“МОН прагне до того, щоб швидше повернути всіх учнів і студентів в школу, установи професійно-технічної та вищої освіти, – заявили в пресслужбі МОН.

Водночас голова ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер наголосила, що повернення дітей до очного навчання з вересня 2021 року залежить не лише від рівня інфікування в країні, але й від темпів вакцинації.

Сподіваюся, діти зможуть повернутися в школу. Але вже з'явилися нові варіанти вірусу, які також вражають дітей. Якщо вдасться впоратися з цим протягом літа – діти зможуть повернутися до звичного навчання з осені,

– запевнила вона.

А у МОЗ наразі в планах вакцинувати більшість дорослого населення до кінця року, а педагогів – до вересня.

До слова, через покращення епідемічної ситуації деякі області вийшли з червоної зони. Тому там відновили навчання для школярів – йдеться про Львів, Київ, Житомир, Одесу та Миколаїв.