За тиждень померли одразу 5 викладачів Харківського університету Каразіна

Протягом одного тижня померли одразу 5 професорів Харківського національного університету імені Каразіна. Із них 4 мали звання професора та лише 1 був доцентом.

Про смерть останнього з них повідомили 22 жовтня. Слід зазначити, що всі викладачі були літніми людьми. Ми зібрали основні факти з їхніх біографій і викладацької діяльності.

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Констянтин Нємець

Чоловік помер 21 жовтня у віці 74 років. Він був уродженцем Житомирщини, проте ще в 17 років вступив до вишу, з яким пов'язав усе подальше життя.

Там він отримав диплом інженера-геолога та залишився працювати на кафедрі. Від 1995 по 2010 рік Констянтин Нємець був керівником геолого-географічного факультету, а потім став завідувачем кафедри гідрогеології.

Померлий Констянтин Нємець / Фото Харківського національного університету Каразіна

Лідія Нечепоренко

За три дні до цього повідомили, що померла викладачка Лідія Нечепоренко. Вона приблизно 50 років працювала на кафедрі педагогіки. За свою довгу кар'єру жінка стала доктором педагогічних наук і отримала звання заслуженого викладача свого вишу.

Наукова працівниця опублікувала 220 різних наукових робіт і була учасницею 99 міжнародних конференцій. В університеті наголосили, що вона розвивала педагогіку у всіх Харківській області.



Померла Лідія Нечепоренко / Фото Харківського національного університету Каразіна

Володимир Ульянов

17 жовтня помер відомо, що помер фізик-теоретик, професор-консультант кафедри теоретичної фізики. Чоловікові було 88 років, більшість з яких він віддав науці.

Володимир Ульянов почав вчитися в університеті Каразіна ще у 1952 році. Після отримання диплому він пішов на аспірантуру та зайнявся викладацькою діяльністю. Більшість наукових робіт викладача були присвячені фундаментальним проблемам квантової механіки, статистичної фізики, кінетики й теорії магнетизму.



Померлий Володимир Ульянов / Фото Харківського національного університету Каразіна

Федір Чомко

А 21 жовтня на 76 році помер доцент кафедри гідрогеології факультету геології. Він закінчив університет ще в 1973 році. Через 3 роки після цього подався у викладачі.

Федір Чомко є автором і співавтором понад 100 наукових праць. Зокрема кількох монографій, навчальних посібників і підручника. Від 2003 року науковець був виконувачем обов'язків заступника завідувача кафедри гідрогеології.



Померлий Федір Чомко / Фото Харківського національного університету Каразіна

Микола Галунов

Чоловік був виконувачем обов'язків завідувача кафедри фізичної оптики. Окрім цього, Микола Галунов мав почесні звання професора й лауреата Державної премії України. Він помер на 70 році життя 18 жовтня.

Перу Галунова належать 300 наукових робіт. Серед них були 3 монографії, 3 огляди, надруковані як окремі монографічні видання, а також 6 розділів у книгах.



Померлий Микола Галунов / Фото Харківського національного університету Каразіна