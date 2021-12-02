Згідно з матеріалами суду, інцидент стався ще 8 лютого 2021 року. Жінка накинулась на школяра – кулаками та долонями вдарила по обличчю не менше трьох разів.

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Чому жінка напала на хлопчика

Розлютило жінку те, що у її доньку влучили сніжкою. За словами мами дівчинки, вона саме готувала обід, коли зі школи прийшла донька зі снігом за коміром.

Дівчинка була заплаканою і сказала, що її сніжкою вдарили хлопці. На запитання, які саме, відповіла – ті, які навчаються з її старшою сестрою.

Після цього жінка вибігла на вулицю, де побачила компанію підлітків. Коли вона запитала, хто з хлопців вдарив її доньку, всі розбіглись – крім одного. Його мама дівчинки і наздогнала.

Після цього медики діагностували у постраждалого хлопчика струс мозку, рану верхньої губи та синець на переніссі.

Скільки років школяру чи в якому класі навчається – у матеріалах суду не вказано. Однак, його називають малолітнім, а це означає, що йому менше 14 років.

Що каже постраждалий школяр

Постраждалий хлопчик розповів, що того дня йшов зі школи. Запевнив, що дівчат не ображав. Напад жінки був для нього несподіваним. Він не тікав, бо не був винним.

За його словами, жінка завдала йому такі травми:

тричі штовхнула;

тричі вдарила у вухо;

один раз вдарила під око.

Свідок потерпілого підтвердив його слова і додав, що вони із друзями були на вулиці, як вибігла невідома жінка, яка кричала: "Я за свою дитину вб'ю".

Інший школяр зізнався, що це він влучив сніжкою у доньку жінки. Зробив це випадково й одразу перепросив у дівчинки. Але коли побачив агресивну жінку, втік.

Рішення суду

Суд кваліфікував дії жінки за статтею № 125 – умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я.

Свою провину жінка не визнала і винною себе не почуває, оскільки хлопець грубо їй відповідав, намагався відштовхнути та "був із тими, які ображали її доньку".

Що каже нападниця? Жінка запевнила суд, що лише штовхнула школяра – а він послизнувся, впав і від того травмувався.

Експерти не визначили, як саме школяр отримав травми, але зійшлись на тому, що між діями обвинуваченої та травмами дитини однозначно існує причинно-наслідковий зв'язок.

Суд ухвалив рішення 26 листопада – жінку визнали винною. Вона має сплатити 1700 гривень штрафу і понад 7 тисяч гривень моральної та матеріальної компенсацій потерпілому.

Суд узяв до уваги те, що в хлопчика та його мама вона попросила вибачення ще у лікарні, коли дізналась, що це не він образив її доньку. Додамо, що засуджена ще може подати апеляцію на вирок.

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До слова, у на Київщині старшокласник роздягнув учня 7 класу на очах в інших дітей. Він утримував хлопчика силою і не дозволяв одягнутися. Адміністрація школи вважає інцидент жартом та грою. Деталі – читайте за посиланням.