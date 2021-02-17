Нові положення про садочок: причини, за що дитину можуть відрахувати з закладу освіти

Уряд прийняв постанову, яка вносить зміни в "Положення про дошкільний навчальний заклад". До нього додали причини, за які дитину можуть відрахувати з садочку.

Зокрема, тепер дошкільні навчальні заклади називатимуться "закладами дошкільної освіти". Також за садочками закріплюється територія обслуговування.

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Нові положення про садочок

Найбільше змін у Положенні стосується переліку причин для відрахування дитини з садочку.

Тож, за що дитину можуть відрахувати з садочку:

якщо батьки самі хочуть забрати дитину з садочку (за заявою одного з батьків чи осіб, які їх замінюють);

якщо дитина більше не може відвідувати садочок через стан здоров’я, що підтверджено медичним висновком;

якщо дитина переходить до іншого закладу дошкільної освіти;

якщо дитина не відвідує садочок протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин;

якщо дитина досягнула станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з ООП – повних восьми років), що передбачає її відрахування до 31 серпня поточного року.

Додамо, що про відрахування дитини з садочку адміністрація закладу зобов’язана повідомити батьків письмово із зазначенням причин не менш як за 10 календарних днів.

Окрім того, у документі оновили перелік пільг, які мають право першочергового зарахування до садочку. Більше про це – читайте за посиланням.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголошує, що кожна дитина має право на місце в садочку.

Коли за дитиною зберігається місце в садочку:

якщо дитина хворіє, проходить санаторне лікування або реабілітацію;

якщо батьки пішли у відпустку – на час їхньої відпустки;

у літній оздоровчий період (75 днів);

під час карантину.