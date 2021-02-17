Нові положення про садочок: причини, за що дитину можуть відрахувати з закладу освіти

Джерело:Верховна Рада
Уряд прийняв постанову, яка вносить зміни в "Положення про дошкільний навчальний заклад". До нього додали причини, за які дитину можуть відрахувати з садочку.
Зокрема, тепер дошкільні навчальні заклади називатимуться "закладами дошкільної освіти". Також за садочками закріплюється територія обслуговування.
Важливо У Києві змінюється оплата за садочок: за що тепер платитимуть батьки дошкільнят
Найбільше змін у Положенні стосується переліку причин для відрахування дитини з садочку.
Тож, за що дитину можуть відрахувати з садочку:
Додамо, що про відрахування дитини з садочку адміністрація закладу зобов’язана повідомити батьків письмово із зазначенням причин не менш як за 10 календарних днів.
Окрім того, у документі оновили перелік пільг, які мають право першочергового зарахування до садочку. Більше про це – читайте за посиланням.
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголошує, що кожна дитина має право на місце в садочку.
Коли за дитиною зберігається місце в садочку: